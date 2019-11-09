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РИА Новости

За сутки были проданы более пяти тысяч билетов на поезда в Крым и обратно

11:32 09.11.2019 (обновлено: 12:01 09.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Железнодорожный вокзал в Симферополе. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Пассажиры за первые сутки продаж купили более 5 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно, которые начнут курсировать с 20-х чисел декабря, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров с материковой части России по мосту в Крым и обратно.
Продажи открылись 8 ноября в 8.00 по московскому времени. Купить билеты можно через мобильное приложение "ГСЭ Билеты", сайт grandtrain.ru или в железнодорожных кассах по всей России.
"Более 5 тысяч билетов на первые поезда в Крым и обратно проданы за первые сутки. Не менее 6% от общего числа проездных документов приобретено для детей. Наиболее востребованным стал маршрут Москва - Симферополь", - говорится в сообщении компании в субботу.
Отмечается, что большая часть покупок сделана в железнодорожных кассах. Наиболее активно билеты приобретают жители Москвы и Московской области.
Вагон СВ поезда Таврия
8 ноября, 17:41Туризм
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей.
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