За сутки были проданы более пяти тысяч билетов на поезда в Крым и обратно

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Пассажиры за первые сутки продаж купили более 5 тысяч билетов на поезда в Пассажиры за первые сутки продаж купили более 5 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно, которые начнут курсировать с 20-х чисел декабря, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров с материковой части России по мосту в Крым и обратно.

Продажи открылись 8 ноября в 8.00 по московскому времени. Купить билеты можно через мобильное приложение "ГСЭ Билеты", сайт grandtrain.ru или в железнодорожных кассах по всей России.

"Более 5 тысяч билетов на первые поезда в Крым и обратно проданы за первые сутки. Не менее 6% от общего числа проездных документов приобретено для детей. Наиболее востребованным стал маршрут Москва - Симферополь", - говорится в сообщении компании в субботу.

Отмечается, что большая часть покупок сделана в железнодорожных кассах. Наиболее активно билеты приобретают жители Москвы и Московской области.

Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.