Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
"Меняйте губки раз в неделю. Идеальные инкубаторы для бактерий, могут быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза", — сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ведомство также посоветовало не оставлять надолго грязную посуду, не хранить на одной полке готовые и сырые продукты и своевременно выносить мусор.
Добавляется, что следует мыть раковину с дезинфицирующим средством, насухо вытирать посуду после мытья и стирать кухонные полотенца раз в неделю. Кроме того, необходимо держать в чистоте ручки бытовой техники и мебели.
"На ручке каждой четвертой кухонной плиты обнаружена невидимая глазу плесень", — говорится в сообщении.