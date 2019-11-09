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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

11:32 09.11.2019 (обновлено: 14:24 09.11.2019)
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© Pixabay / fede13Раковина на кухне
Раковина на кухне
© Pixabay / fede13
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.

"Меняйте губки раз в неделю. Идеальные инкубаторы для бактерий, могут быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза", — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство также посоветовало не оставлять надолго грязную посуду, не хранить на одной полке готовые и сырые продукты и своевременно выносить мусор.
Добавляется, что следует мыть раковину с дезинфицирующим средством, насухо вытирать посуду после мытья и стирать кухонные полотенца раз в неделю. Кроме того, необходимо держать в чистоте ручки бытовой техники и мебели.
"На ручке каждой четвертой кухонной плиты обнаружена невидимая глазу плесень", — говорится в сообщении.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
Публикация рассчитана на то, что губки будут покупать гораздо чаще/покупка губок резко возрастёт...
9 ноября, 13:39
Люд Мила
2760014
И что теперь губки запретят?
9 ноября, 12:18
Сергей Музыченко
7142205
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