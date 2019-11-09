Президент Сирии обвинил Европу в поддержке террористов

Он рассказал, что за время конфликта из Сирии в Турцию бежали несколько миллионов людей, среди которых могут быть и экстремисты. По мнению Асада, Европа одновременно и боится президента Турции Тайипа Эрдогана, и нуждается в нем, чтобы эти беженцы не перебирались дальше на запад.

"Самое опасное для Европы - это поддерживать терроризм в Сирии. Это самая опасная часть. Это лицемерие: как вы можете бояться этих нескольких миллионов, большинство из них умеренные, и среди них несколько террористов. Тогда как вы поддерживаете этих террористов напрямую?" - заявил он.