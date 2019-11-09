Президент Сирии обвинил Европу в поддержке террористов

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT обвинил Европу в поддержке террористов и страхе перед беженцами, назвав такую позицию лицемерной.
Он рассказал, что за время конфликта из Сирии в Турцию бежали несколько миллионов людей, среди которых могут быть и экстремисты. По мнению Асада, Европа одновременно и боится президента Турции Тайипа Эрдогана, и нуждается в нем, чтобы эти беженцы не перебирались дальше на запад.
"Самое опасное для Европы - это поддерживать терроризм в Сирии. Это самая опасная часть. Это лицемерие: как вы можете бояться этих нескольких миллионов, большинство из них умеренные, и среди них несколько террористов. Тогда как вы поддерживаете этих террористов напрямую?" - заявил он.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.