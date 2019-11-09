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РИА Новости
Война в Сирии

Президент Сирии обвинил Европу в поддержке террористов

11:24 09.11.2019
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© SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© SANA
Президент Сирии Башар Асад
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT обвинил Европу в поддержке террористов и страхе перед беженцами, назвав такую позицию лицемерной.
Он рассказал, что за время конфликта из Сирии в Турцию бежали несколько миллионов людей, среди которых могут быть и экстремисты. По мнению Асада, Европа одновременно и боится президента Турции Тайипа Эрдогана, и нуждается в нем, чтобы эти беженцы не перебирались дальше на запад.
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31 октября, 23:40РИА Новости
Асад заявил, что Россия, Иран и Сирия вместе ведут борьбу с терроризмом
"Самое опасное для Европы - это поддерживать терроризм в Сирии. Это самая опасная часть. Это лицемерие: как вы можете бояться этих нескольких миллионов, большинство из них умеренные, и среди них несколько террористов. Тогда как вы поддерживаете этих террористов напрямую?" - заявил он.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииЕвросоюзБашар АсадСирияВ мире
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