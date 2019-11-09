Отец погибшего актера из "Физрука" пришел в "Голос" в память о сыне

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Музыкант Дмитрий Клинаев, отец погибшего актера из сериала "Физрук" Егора Клинаева, решил принять участие в восьмом сезоне шоу "Голос" в память о сыне.

Во время слепых прослушиваний он исполнил трогательную песню "Колыбельная", написанную Оскаром Фельцманом на стихи Расула Гамзатова.

Из жюри кресло развернул только Сергей Шнуров, объяснив свой выбор тем, что его команде "не хватает серьезности, из которой можно будет сделать невероятный постмодерн".

Но больше всех выступление Дмитрия Клинаева тронуло певицу Полину Гагарину, несмотря на то, что она не выбрала его.

"Я знаю, с кем говорю. Я очень надеюсь, что этот проект вас вытащит, кардинально переключит. Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней", — в слезах прокомментировала Гагарина.

После певица выбежала из студии.

© Гуд Стори Медиа / MFmedia (2014 - ...) Егор Клинаев © Гуд Стори Медиа / MFmedia (2014 - ...) Егор Клинаев

За кулисами участника шоу "Голос" встретил Дмитрий Нагиев, который работал с Егором в третьем сезоне "Физрука".

"Это было по-мужски, изящно и достойно. Спасибо за сына", — прокомментировал ведущий.