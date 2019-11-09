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РИА Новости

Иран может отказаться от модернизации тяжеловодного реактора в Араке

11:21 09.11.2019 (обновлено: 13:04 09.11.2019)
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© Flickr / NinaraШираз, Иран
Шираз, Иран
© Flickr / Ninara
Шираз, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 ноя - РИА Новости. Иран может отказаться от модернизации тяжеловодного реактора в Араке, которую предусматривает ядерная сделка, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"Если не будут предприняты скорейшие шаги (по ядерной сделке) с противоположной стороны, которая занимается модернизацией реактора, мы вернемся к прежнему типу реактора", - сказал Камальванди в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.
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О возможности отказаться от перепрофилирования реактора в Араке в июле говорил и президент Ирана Хасан Роухани.
Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран перепроектирует и перестроит модернизированный тяжеловодный исследовательский реактор в Араке. Помогают в этом ему Китай и Великобритания, которая заменила в этом вопросе США.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, отмечал, что проблема с проектом в Араке по большому счету та же, что и со всеми другими элементами СВПД - нужно обеспечить их устойчивость к санкционному воздействию со стороны США.
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