ТЕГЕРАН, 9 ноя - РИА Новости. Иран может отказаться от модернизации тяжеловодного реактора в Араке, которую предусматривает ядерная сделка, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди

"Если не будут предприняты скорейшие шаги (по ядерной сделке) с противоположной стороны, которая занимается модернизацией реактора, мы вернемся к прежнему типу реактора", - сказал Камальванди в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.

О возможности отказаться от перепрофилирования реактора в Араке в июле говорил и президент Ирана Хасан Роухани.

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) , Иран перепроектирует и перестроит модернизированный тяжеловодный исследовательский реактор в Араке. Помогают в этом ему Китай и Великобритания, которая заменила в этом вопросе США.