ТЕГЕРАН, 9 ноя - РИА Новости. Иран может отказаться от модернизации тяжеловодного реактора в Араке, которую предусматривает ядерная сделка, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"Если не будут предприняты скорейшие шаги (по ядерной сделке) с противоположной стороны, которая занимается модернизацией реактора, мы вернемся к прежнему типу реактора", - сказал Камальванди в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.
О возможности отказаться от перепрофилирования реактора в Араке в июле говорил и президент Ирана Хасан Роухани.
Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран перепроектирует и перестроит модернизированный тяжеловодный исследовательский реактор в Араке. Помогают в этом ему Китай и Великобритания, которая заменила в этом вопросе США.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, отмечал, что проблема с проектом в Араке по большому счету та же, что и со всеми другими элементами СВПД - нужно обеспечить их устойчивость к санкционному воздействию со стороны США.