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РИА Новости
Культура

Фестиваль электронной музыки "Электро-Механика" пройдет в Петербурге

14:36 09.11.2019
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкIII церемония вручения Премии имени Сергея Курехина
III церемония вручения Премии имени Сергея Курехина
© РИА Новости / Вадим Жернов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Музыканты из Великобритании, США, Германии, Нидерландов и России соберутся на фестивале электронной музыки "Электро-Механика", который состоится в субботу в Александринском театре. Фестиваль станет частью программы Года музыки Великобритании и России 2019, — сообщают организаторы.
Все зарубежные участники "Электро-Механики" выступят в Петербурге впервые. В их числе британский проект Робина Стюарта и Гарри Райта Giant Swan, немецкий дуэт Driftmachine, а также Heidi Hörsturz (Нидерланды) и Eartheater (США). Россию представят, в частности, петербургский проект Classic Electric, экспериментальный техно-дуэт ПТУ (Москва) и проект Crimson Butterfly (Нижний Новгород).
Фестиваль "Электро-Механика" проводится Центром современного искусства имени Сергея Курехина.
Авангардист, джазмен и сценарист Сергей Курёхин был создателем группы "Поп-механика", представлявшей собой непостоянный концертный состав, в шоу которого могли участвовать музыканты, певцы и художники разных школ и стилей. Единственным постоянным участником и идейным лидером проекте был сам Курехин. Он скончался в Петербурге в 1996 году в возрасте 42 лет.
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