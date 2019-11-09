Фестиваль электронной музыки "Электро-Механика" пройдет в Петербурге

Все зарубежные участники "Электро-Механики" выступят в Петербурге впервые. В их числе британский проект Робина Стюарта и Гарри Райта Giant Swan, немецкий дуэт Driftmachine, а также Heidi Hörsturz (Нидерланды) и Eartheater (США). Россию представят, в частности, петербургский проект Classic Electric, экспериментальный техно-дуэт ПТУ (Москва) и проект Crimson Butterfly (Нижний Новгород).

Авангардист, джазмен и сценарист Сергей Курёхин был создателем группы "Поп-механика", представлявшей собой непостоянный концертный состав, в шоу которого могли участвовать музыканты, певцы и художники разных школ и стилей. Единственным постоянным участником и идейным лидером проекте был сам Курехин. Он скончался в Петербурге в 1996 году в возрасте 42 лет.