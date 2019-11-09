Путин отметил вклад Пахмутовой в развитие отечественной культуры

"Яркий, талантливый, увлечённый человек, своим творчеством, всей своей жизнью Вы подаёте достойный пример глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к Родине. Ваш вдохновенный труд, огромный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры - снискали Вам высочайшее, поистине всенародное признание", - приводятся слова Путина в телеграмме.