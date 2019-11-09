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РИА Новости
Культура

Путин отметил вклад Пахмутовой в развитие отечественной культуры

11:15 09.11.2019 (обновлено: 11:44 09.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлександра Пахмутова, Николай Добронравов
Александра Пахмутова, Николай Добронравов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил советского и российского композитора Александру Пахмутову с юбилеем, отметив, что ее вклад в развитие традиций отечественной культуры снискал ей всенародное признание, сообщает пресс-служба президента.
"Яркий, талантливый, увлечённый человек, своим творчеством, всей своей жизнью Вы подаёте достойный пример глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к Родине. Ваш вдохновенный труд, огромный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры - снискали Вам высочайшее, поистине всенародное признание", - приводятся слова Путина в телеграмме.
Пахмутова - автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена "Птица счастья" и "Надежда", звезда сцены, по чьей музыке можно проследить историю целой страны - в субботу отмечает 90-летие.
В воскресенье коллеги и поклонники таланта поздравят Пахмутову с юбилеем на сцене Большого театра.
Композитор Александра Пахмутова
Вчера, 03:25РИА Новости
Биография Александры Пахмутовой
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КультураБольшой театрВладимир ПутинАлександра ПахмутоваРоссия
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