Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T10:54Z
https://ria.ru/20191109/1560747840.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156074/78/1560747880_0:164:1680:1109_1036x0_80_0_0_58ed061cf88494ef239e53648c5c9aff.jpg
РИА Новости

В Югре открыли стелу в память о юных спортсменах, погибших в крупном ДТП

10:51 09.11.2019 (обновлено: 10:54 09.11.2019)
2232
© Администрация НефтеюганскаСтела "Древо жизни" в Нефтеюганске, посвященной детям, погибшим в крупном ДТП под Ханты-Мансийском в конце 2016 года
Стела Древо жизни в Нефтеюганске, посвященной детям, погибшим в крупном ДТП под Ханты-Мансийском в конце 2016 года
© Администрация Нефтеюганска
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Стелу в память о юных спортсменах, погибших в крупном ДТП под Ханты-Мансийском в конце 2016 года, официально открыли в Нефтеюганске, сообщает в субботу департамент общественных и внешних связей Югры.
Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате чего погибли 12 человек, 10 из них - дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека.
Пострадавших в ДТП доставляют в больницу
17 октября, 10:20РИА Новости
Черников: число погибших в ДТП на дорогах России постоянно сокращается
В феврале 2018 года суд озвучил приговор фигурантам дела. Водитель грузовика, с которым столкнулся автобус со спортсменами, Раиль Саитханов получил 6 лет и 9 месяцев колонии, водителя автобуса Марата Зайнуллина суд отправил в колонию на 1 год и 5 месяцев, его фактического работодателя Александра Сидорука - на 1 год и 3 месяца. Единственной, кому удалось избежать реального срока, оказалась Ирина Тарасова, экс-директор спортшколы "Сибиряк", где трудились и занимались погибшие и пострадавшие спортсмены. Ее обвинили в халатности и назначили 11 месяцев исправительных работ, лишив права занимать определенные должности на 2 года. При этом Тарасовой было зачтено содержание под домашним арестом, она отбыла наказание.
Через несколько дней после происшествия местные власти сообщали, что планируют установить памятник погибшим в аварии. Стелу "Древо жизни" 3,5 метра высотой установили в середине октября нынешнего года, однако дату открытия муниципалитет не уточнял. Как сообщали РИА Новости в городской администрации, памятник появился рядом со спортивным комплексом "Сибиряк". Его изготовил мастер из Санкт-Петербурга, откуда мемориальный объект и прибыл в Нефтеюганск.
"Сегодня в Нефтеюганске в память о погибших в декабре 2016 года детях-спортсменах акробатической секции и их наставниках открыли стелу. Участником мероприятия стала губернатор Югры Наталья Комарова. Она выразила мнение, что установленная скульптурная композиция - это символ жизни, стремления к победе, надежды на будущее", - отметили в департаменте общественных и внешних связей округа.
По словам Комаровой, которые приводятся в сообщении, трагедия, постигшая регион в конце 2016 года, не должна повториться. Глава автономного округа также поблагодарила родителей юных спортсменов, других активных жителей Нефтеюганска и Югры, которые участвовали в создании памятника. В свою очередь от лица погибших детей к участникам мероприятия обратился житель города Сергей Калашник. Он подчеркнул, что стела - назидание о том, что каждый должен нести ответственность за своих детей и не перекладывать ее на других, добавили в департаменте.
Инспектор ГИБДД
8 августа, 12:00РИА Новости
В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги
1201001
Обсудить 0
Ханты-Мансийский автономный округНефтеюганскОбщество
Рекомендуем
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Капельницы
В депздраве Югры сообщили о состоянии пострадавших от угарного газа
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
ДТП с участием Виктора Бубенкова
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
Кадр из видео, на котором таксисты избивают пассажира
В Нижнем Новгороде таксист до смерти забил пассажира на глазах у коллег
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
СМИ сообщили подробности ЧП в Смоленской области, где погиб глава района
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
В Сети обсуждают высказывания Чубайса в фильме об СССР
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара
Центр занятости населения
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Самолет Embraer-170 авиакомпании S7
Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния