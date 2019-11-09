В Югре открыли стелу в память о юных спортсменах, погибших в крупном ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Стелу в память о юных спортсменах, погибших в крупном ДТП под Ханты-Мансийском в конце 2016 года, официально открыли в Стелу в память о юных спортсменах, погибших в крупном ДТП под Ханты-Мансийском в конце 2016 года, официально открыли в Нефтеюганске , сообщает в субботу департамент общественных и внешних связей Югры.

Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате чего погибли 12 человек, 10 из них - дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека.

В феврале 2018 года суд озвучил приговор фигурантам дела. Водитель грузовика, с которым столкнулся автобус со спортсменами, Раиль Саитханов получил 6 лет и 9 месяцев колонии, водителя автобуса Марата Зайнуллина суд отправил в колонию на 1 год и 5 месяцев, его фактического работодателя Александра Сидорука - на 1 год и 3 месяца. Единственной, кому удалось избежать реального срока, оказалась Ирина Тарасова, экс-директор спортшколы "Сибиряк", где трудились и занимались погибшие и пострадавшие спортсмены. Ее обвинили в халатности и назначили 11 месяцев исправительных работ, лишив права занимать определенные должности на 2 года. При этом Тарасовой было зачтено содержание под домашним арестом, она отбыла наказание.

Через несколько дней после происшествия местные власти сообщали, что планируют установить памятник погибшим в аварии. Стелу "Древо жизни" 3,5 метра высотой установили в середине октября нынешнего года, однако дату открытия муниципалитет не уточнял. Как сообщали РИА Новости в городской администрации, памятник появился рядом со спортивным комплексом "Сибиряк". Его изготовил мастер из Санкт-Петербурга, откуда мемориальный объект и прибыл в Нефтеюганск.

"Сегодня в Нефтеюганске в память о погибших в декабре 2016 года детях-спортсменах акробатической секции и их наставниках открыли стелу. Участником мероприятия стала губернатор Югры Наталья Комарова. Она выразила мнение, что установленная скульптурная композиция - это символ жизни, стремления к победе, надежды на будущее", - отметили в департаменте общественных и внешних связей округа.