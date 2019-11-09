В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела. Архивное фото

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 21 нарушении режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 11 раз", - сказал представитель ведомства.

По территории республики выпущено шесть мин различного калибра, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в зоне обстрела оказались районы девять населенных пунктов республики, добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.