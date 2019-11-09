Медведев поздравил Пахмутову с юбилеем

"Отечественную музыку невозможно представить без Вашего уникального искусства. К числу его поклонников относят себя люди нескольких поколений, живущие в России и за ее пределами. Их миллионы – и каждый находит в Ваших произведениях что-то очень дорогое и близкое. То, что проникает в самое сердце, дарит радость и надежду, служит компасом в жизни", - говорится в телеграмме Медведева, размещенной на сайте кабмина.