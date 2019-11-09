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РИА Новости
Культура

Медведев поздравил Пахмутову с юбилеем

10:34 09.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКомпозитор Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Композитор Александра Пахмутова. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил композитора Александру Пахмутову с юбилеем, отметив, что без ее уникального творчества невозможно представить отечественную музыку.
Пахмутова - автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена "Птица счастья" и "Надежда", звезда отечественной сцены, по чьей музыке можно проследить историю целой страны - в субботу отмечает 90-летие.
"Отечественную музыку невозможно представить без Вашего уникального искусства. К числу его поклонников относят себя люди нескольких поколений, живущие в России и за ее пределами. Их миллионы – и каждый находит в Ваших произведениях что-то очень дорогое и близкое. То, что проникает в самое сердце, дарит радость и надежду, служит компасом в жизни", - говорится в телеграмме Медведева, размещенной на сайте кабмина.
Глава правительства отметил, что народная артистка создала неповторимое звучание, а в ее песнях - искренний и проникновенный рассказ о любви и верности, мужестве и стойкости, дружбе и благородстве. "И сколько бы времени ни прошло, они всегда "остаются в полете", сохраняя свежесть и неувядаемую красоту", - добавил Медведев.
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КультураРоссияДмитрий МедведевАлександра Пахмутова
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