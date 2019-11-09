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РИА Новости

В Москве реализовали более 400 решений по снижению аварийности на дорогах

10:24 09.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Крымском валу в Москве
Автомобили на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новые светофоры, дорожные знаки, комплексы фотовидеофиксации устанавливают в столице для снижения аварийности на дорогах, всего с начала года реализовано более 400 решений, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".
"Ежегодно Центр организации дорожного движения совместно с ГИБДД выполняют комплекс задач, направленных на ликвидацию аварийно-опасных участков. С начала года реализовано более 400 мероприятий в местах повышенной аварийности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для ликвидации опасных участков устанавливают новые светофоры, дорожные знаки, комплексы фотовидеофиксации, а также проектируют островки безопасности и изменяют скоростной режим.
"Совместно с ГИБДД мы постоянно анализируем аварийность в городе, разрабатываем планы по работе в местах, где происходит больше всего ДТП. Основными причинами аварий на этих участках являются столкновения и наезды на пешеходов из-за нарушений правил дорожного движения", - отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Добавляется, что в текущем году для ликвидации очагов аварийности уже установлено 120 комплексов фотовидеофиксации, изменена разметка на 63 участках, а также изменен режим работы 63 светофоров.
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Инфраструктура - НовостиЦентр организации дорожного движения г. МосквыГИБДД МВД РФМоскваОбщество
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