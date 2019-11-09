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РИА Новости
Война в Сирии

Турция и США обсудили выполнение соглашения по Сирии

09:56 09.11.2019
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© Sputnik / Sertac KayarТретий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудил в ходе переговоров в Анкаре выполнение турецко-американского соглашения по Сирии, говорится в сообщении минобороны Турции
"Состоялась встреча межведомственных делегаций во главе со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и заместителем министра обороны Турции Юнусом Эмре Караосманоглу. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся соглашения, подписанного 17 октября 2019 года с США. По окончании межведомственной встречи министр обороны Турции Хулуси Акар принял Джеффри и посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда", - говорится в сообщении.
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск 22 октября. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДжеймс ДжеффриМинобороны ТурцииТурцияСирияСШАВ мире
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