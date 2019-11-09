Турция и США обсудили выполнение соглашения по Сирии

"Состоялась встреча межведомственных делегаций во главе со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и заместителем министра обороны Турции Юнусом Эмре Караосманоглу. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся соглашения, подписанного 17 октября 2019 года с США. По окончании межведомственной встречи министр обороны Турции Хулуси Акар принял Джеффри и посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда", - говорится в сообщении.