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РИА Новости

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

09:52 09.11.2019 (обновлено: 19:21 09.11.2019)
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© Фото : carolМандарины
Мандарины
© Фото : carol
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о пользе и вреде мандаринов, а также назвала тех, кому этот фрукт есть нельзя.
"Мандарины употреблять можно и нужно. Они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, также там есть вещества, подавляющие рост грибков и оказывающие бактерицидное действие", — заявила специалист, отметив, что цитрус особенно полезен в осенне-зимний период в качестве профилактики вирусных заболеваний.
При этом Соломатина посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом и повышенной кислотностью желудка воздержаться от употребления мандаринов. По ее словам, даже здоровый человек, съев такой фрукт на голодный желудок, может через некоторое время почувствовать дискомфорт.
Опасность могут представлять и противогрибковые средства, которыми производители часто обрабатывают кожуру мандаринов, добавила врач.
Мандарины
26 декабря 2018, 08:18РИА Новости
В Роскачестве рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины
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Елена СоломатинавитаминыфруктыРоссияОбщество
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Не будите есть мандарины, будите пить витамины.
9 ноября, 11:23
Александр Исмаилов
531019
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9 ноября, 11:34
ВВВячеслав Вячеславович
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