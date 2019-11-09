Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

При этом Соломатина посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом и повышенной кислотностью желудка воздержаться от употребления мандаринов. По ее словам, даже здоровый человек, съев такой фрукт на голодный желудок, может через некоторое время почувствовать дискомфорт.