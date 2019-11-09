Правительство одобрило распределение 14,8 млрд рублей на модернизацию дорог

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило распределение 14,759 миллиарда рублей 36 регионам России на модернизацию дорог в городских агломерациях в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сообщается на сайте кабинета министров.

Проектом распоряжения предлагалось распределить 14,759 миллиарда рублей 36 субъектам РФ для реализации отдельных капиталоемких мероприятий по модернизации дорог в городских агломерациях.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

В конце сентября вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" с участием регионов раскритиковал их за низкую готовность работ. Он заявил, что лишь каждый пятый регион на сегодняшний день имеет удовлетворительные показатели по выполнению работ в рамках нацпроекта БКАД.

Тогда же первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов добавил, что общий процент выполнения работ по всем субъектам РФ на 24 сентября составлял 70,2%, или 91 миллион квадратных метров. Оплачено работ на сумму чуть более 58 миллиардов рублей, или по кассовому исполнению на 52,2%.