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РИА Новости

Правительство одобрило распределение 14,8 млрд рублей на модернизацию дорог

09:52 09.11.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗнак "Дорожные работы"
Знак Дорожные работы
© РИА Новости / Илья Питалев
Знак "Дорожные работы" . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило распределение 14,759 миллиарда рублей 36 регионам России на модернизацию дорог в городских агломерациях в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сообщается на сайте кабинета министров.
Проектом распоряжения предлагалось распределить 14,759 миллиарда рублей 36 субъектам РФ для реализации отдельных капиталоемких мероприятий по модернизации дорог в городских агломерациях.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
В конце сентября вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" с участием регионов раскритиковал их за низкую готовность работ. Он заявил, что лишь каждый пятый регион на сегодняшний день имеет удовлетворительные показатели по выполнению работ в рамках нацпроекта БКАД.
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Тогда же первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов добавил, что общий процент выполнения работ по всем субъектам РФ на 24 сентября составлял 70,2%, или 91 миллион квадратных метров. Оплачено работ на сумму чуть более 58 миллиардов рублей, или по кассовому исполнению на 52,2%.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил регионам в кратчайшие сроки устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На конец июля расходы на этот нацпроект были исполнены на 12,2%. По сообщению Минтранса, первые итоги реализации нацпроекта будут подведены в четвертом квартале 2019 года.
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РоссияМаксим АкимовДмитрий МедведевЭкономика
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