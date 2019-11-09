Удмуртия потратила деньги от продажи активов электросетей на соцобъекты

ИЖЕВСК, 9 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии направили на социальные объекты и инфраструктуру средства, вырученные от продажи активов электросетей компании "Россети", заявил глава региона Власти Удмуртии направили на социальные объекты и инфраструктуру средства, вырученные от продажи активов электросетей компании "Россети", заявил глава региона Александр Бречалов

По данным пресс-службы главы республики, Удмуртия продала 80% активов электросетей ПАО "Россети" и стала пилотной площадкой, для реализации цифровизации электросетевого комплекса. По первым итогам проекта сообщалось, что автоматизация комплекса привела к снижению операционных затрат на 20%. К тому же увеличилась оперативность реагирования на аварии.

"Заявленную тему правильно обсуждать в Ижевске и Удмуртии, поскольку наш опыт работы с ПАО "Россети" чуть более чем за год показывает с одной стороны неэффективность предыдущей модели, когда в случае с республикой электросетевой комплекс был разрозненный. С другой стороны - эффективность от полученного результата. Вы сегодня были в первом цифровом городском диспетчерском пункте в Ижевске. Всё это произошло без увеличения тарифа для населения в первую очередь из-за эффективности", - сказал Бречалов на выездном круглом столе цифровой трансформации энергокомплекса.

Глава региона отметил, что "проект по консолидации электросетевого комплекса в Удмуртии позволил направить полученные средства на социальные проекты, а "Россетям" - создать первый в России цифровой городской диспетчерский пункт, с которого управляются все сетевые энергообъекты Ижевска, обеспечивая комфорт граждан и стабильное электроснабжение промышленных предприятий.