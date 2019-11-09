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РИА Новости

Удмуртия потратила деньги от продажи активов электросетей на соцобъекты

09:49 09.11.2019 (обновлено: 09:53 09.11.2019)
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© "Дом.РФ"Благоустройство Центральной площади Ижевска
Благоустройство Центральной площади Ижевска
© "Дом.РФ"
Благоустройство Центральной площади Ижевска. Архивное фото
ИЖЕВСК, 9 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии направили на социальные объекты и инфраструктуру средства, вырученные от продажи активов электросетей компании "Россети", заявил глава региона Александр Бречалов.
По данным пресс-службы главы республики, Удмуртия продала 80% активов электросетей ПАО "Россети" и стала пилотной площадкой, для реализации цифровизации электросетевого комплекса. По первым итогам проекта сообщалось, что автоматизация комплекса привела к снижению операционных затрат на 20%. К тому же увеличилась оперативность реагирования на аварии.
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"Заявленную тему правильно обсуждать в Ижевске и Удмуртии, поскольку наш опыт работы с ПАО "Россети" чуть более чем за год показывает с одной стороны неэффективность предыдущей модели, когда в случае с республикой электросетевой комплекс был разрозненный. С другой стороны - эффективность от полученного результата. Вы сегодня были в первом цифровом городском диспетчерском пункте в Ижевске. Всё это произошло без увеличения тарифа для населения в первую очередь из-за эффективности", - сказал Бречалов на выездном круглом столе цифровой трансформации энергокомплекса.
Глава региона отметил, что "проект по консолидации электросетевого комплекса в Удмуртии позволил направить полученные средства на социальные проекты, а "Россетям" - создать первый в России цифровой городской диспетчерский пункт, с которого управляются все сетевые энергообъекты Ижевска, обеспечивая комфорт граждан и стабильное электроснабжение промышленных предприятий.
"Вырученные деньги от продажи имущества мы направили на социальные объекты. В списке - 704 объекта социальной инфраструктуры. Это глобальный проект для республики, ключевой. Всё, что мы делаем, направлено на потребителя, который уже видит результаты и превращается в надежного партнера, с которым мы сможем построить не только самый современный электросетевой комплекс, но и внесём существенный вклад в социально-экономическое развитие всей республики",- сказал Бречалов.
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