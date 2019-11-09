Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T09:44Z
https://ria.ru/20191109/1560746774.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150377/74/1503777439_0:0:3022:1700_1036x0_80_0_0_2b87cd2b5fe555037ec07588a5368fe2.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на цифровую образовательную среду

09:44 09.11.2019
183
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУрок информатики
Урок информатики
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Урок информатики. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило распределение трех миллиардов рублей 13 пилотным регионам России, которые внедряют в своих общеобразовательных организациях модель цифровой образовательной среды, сообщается на сайте кабинета министров.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Как сообщается, принятие проекта распоряжения обеспечит к концу 2019 года развитие телекоммуникационной инфраструктуры не менее чем в 1700 общеобразовательных организациях. В частности, будут модернизированы существующие структурированные кабельные системы и локальные вычислительные сети. Кроме того, будут решены технологические вопросы обеспечения безопасности, а именно систем видеонаблюдения, контроля доступа и источников бесперебойного питания.
Электронный урок в школе
24 октября, 10:31Чувашская Республика
В Чувашии дали старт проекту "Цифровая школа"
010004
Обсудить 0
Правительство РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Заседание правительства РФ
Правительство поддержало переход на электронное лицензирование бизнеса
Логотип социальной сети ВКонтакте
Экс-глава департамента Ростеха подала в суд из-за публикации во "ВКонтакте"
Заседание правительства России
В правительстве одобрили уменьшение требований для реставрационных работ
Знак Дорожные работы
Правительство одобрило распределение 14,8 млрд рублей на модернизацию дорог
Переход с аналогового на цифровое телевещание
В правительстве приняли к сведению доклад о переходе на цифровое вещание
Полиция в Индии
В Индии суд поставил точку в многолетнем споре о мечети Бабри
Автомобили скорой помощи и полиции в Иране
В Иране при землетрясении пострадали более 500 человек
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Турция и США обсудили выполнение соглашения по Сирии
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Благоустройство Центральной площади Ижевска
Удмуртия потратила деньги от продажи активов электросетей на соцобъекты
Автомобили на Крымском валу в Москве
В Москве реализовали более 400 решений по снижению аварийности на дорогах
Всероссийский Дед Мороз
Дед Мороз из Великого Устюга начал путешествие по России
Прокладка водопровода в Крыму
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
Украинские военнослужащие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния