Правительство одобрило выделение средств на цифровую образовательную среду

Как сообщается, принятие проекта распоряжения обеспечит к концу 2019 года развитие телекоммуникационной инфраструктуры не менее чем в 1700 общеобразовательных организациях. В частности, будут модернизированы существующие структурированные кабельные системы и локальные вычислительные сети. Кроме того, будут решены технологические вопросы обеспечения безопасности, а именно систем видеонаблюдения, контроля доступа и источников бесперебойного питания.