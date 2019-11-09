В правительстве одобрили уменьшение требований для реставрационных работ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, уменьшающий избыточные требования разрешительных документов при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, сообщается на сайте кабинета министров РФ.

"Предлагаемые законопроектом изменения в ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ"... предусматривают устранение избыточности требования разрешительных документов при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также выявленного объекта культурного наследия", - говорится в сообщении.

Положениями законопроекта предусматривается, что получение от уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия полного пакета разрешительных документов (задание на работы, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению, разрешение на проведение работ) потребуется для проведения работ по реставрации и приспособлению памятника как фундаментальных работ по сохранению объекта культурного наследия. На работы по консервации объекта, противоаварийные работы и работы по ремонту памятника необходимо будет получить только разрешение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.

Законопроект также устанавливает, что государственная историко-культурная экспертиза будет проводиться только в отношении работ по реставрации объекта и приспособлению для современного использования. Разработка проектной документации и проведение экспертизы не потребуется для работ по консервации, ремонту и противоаварийным работам, которые не затрагивают предмет охраны объекта.