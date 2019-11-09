Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T10:24Z
https://ria.ru/20191109/1560746745.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/74430/11/744301186_0:138:3068:1864_1036x0_80_0_0_c79a307690eac9fafedee5884059e073.jpg
РИА Новости
Культура

В правительстве одобрили уменьшение требований для реставрационных работ

09:42 09.11.2019 (обновлено: 10:24 09.11.2019)
303
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание правительства России
Заседание правительства России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заседание правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, уменьшающий избыточные требования разрешительных документов при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, сообщается на сайте кабинета министров РФ.
"Предлагаемые законопроектом изменения в ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ"... предусматривают устранение избыточности требования разрешительных документов при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также выявленного объекта культурного наследия", - говорится в сообщении.
Положениями законопроекта предусматривается, что получение от уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия полного пакета разрешительных документов (задание на работы, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению, разрешение на проведение работ) потребуется для проведения работ по реставрации и приспособлению памятника как фундаментальных работ по сохранению объекта культурного наследия. На работы по консервации объекта, противоаварийные работы и работы по ремонту памятника необходимо будет получить только разрешение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.
Законопроект также устанавливает, что государственная историко-культурная экспертиза будет проводиться только в отношении работ по реставрации объекта и приспособлению для современного использования. Разработка проектной документации и проведение экспертизы не потребуется для работ по консервации, ремонту и противоаварийным работам, которые не затрагивают предмет охраны объекта.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
7 ноября, 13:42РИА Недвижимость
Медведев рассчитывает на участие бизнеса в сохранении объектов культуры
110012
Обсудить 0
КультураРеставрацияПамятникиПравительство РФРоссия
Рекомендуем
Урок информатики
Правительство одобрило выделение средств на цифровую образовательную среду
Заседание правительства РФ
Правительство поддержало переход на электронное лицензирование бизнеса
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Переход с аналогового на цифровое телевещание
В правительстве приняли к сведению доклад о переходе на цифровое вещание
Полиция в Индии
В Индии суд поставил точку в многолетнем споре о мечети Бабри
Логотип социальной сети ВКонтакте
Экс-глава департамента Ростеха подала в суд из-за публикации во "ВКонтакте"
Благоустройство Центральной площади Ижевска
Удмуртия потратила деньги от продажи активов электросетей на соцобъекты
Знак Дорожные работы
Правительство одобрило распределение 14,8 млрд рублей на модернизацию дорог
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Турция и США обсудили выполнение соглашения по Сирии
Стоп-кадр видео, на котором в школьной столовой еду раскладывают по тарелкам руками
На Урале разгорелся скандал из-за видео, где школьникам кладут еду руками
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара
Знак Курение запрещено на столике в кафе
В Таиланде туристам напомнили о штрафах и арестах за электронные сигареты
Отдыхающие на пляже Кипра
Туристы рассказали, как влияет на их планы усложнение визовых процедур
Сотрудники МЧС у мечети Хамза в Уфе, где произошел пожар
Уфимец поджег мечеть, когда искал муллу в темноте с зажженной спичкой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния