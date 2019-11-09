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РИА Новости

Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин

09:29 09.11.2019 (обновлено: 14:56 09.11.2019)
90518
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком гуляют по набережной
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.
Однако преимущество мужского населения здесь минимально — 50,11 процента против 49,89 процента женского.
Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
В других регионах разрыв между мужским и женским населением составляет более пяти процентных пунктов. Меньше всего мужчин проживает в Новгородской области (44,88 процента), Санкт-Петербурге (44,86 процента), Тульской области (44,83 процента), Ингушетии (44,74 процента), Ивановской (44,69 процента) и Ярославской (44,65 процента) областях.
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Чукотский автономный округРосстатОбщество
Популярные комментарии
нахлебников и должно быть меньше. ибо чукча-мужчина добывает пропитание, а чукча-женщина сидит на шее у чукчи-мужчины и подъедает всё что он приносит с охоты и рыбалки.
9 ноября, 11:06
МЖМсяо Жареное
393620635
Почему предпочли не указать в каких возрастных категориях? Насколько понимаю потому, что 'женского' населения больше за счёт бабушек в связи с большей продолжительностью их жизни. Иначе результат будет кардинально противоположным за исключением людей пожилого возраста.
9 ноября, 10:36
vvictor.zzima
5943001
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