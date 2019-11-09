Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин

Однако преимущество мужского населения здесь минимально — 50,11 процента против 49,89 процента женского.

Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.

В других регионах разрыв между мужским и женским населением составляет более пяти процентных пунктов. Меньше всего мужчин проживает в Новгородской области (44,88 процента), Санкт-Петербурге (44,86 процента), Тульской области (44,83 процента), Ингушетии (44,74 процента), Ивановской (44,69 процента) и Ярославской (44,65 процента) областях.