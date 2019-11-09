СК нашел тайник при обыске у фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска

В результате на территории участка одного из фигурантов дела обнаружили тайник, устроенный в бытовке.

"Под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности тайника", — говорится в сообщении.

Там были тщательно спрятаны несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также наручники, перчатки и маски.

Убийство Сергея Лаврентьева

Бывшего мэра Киселевска застрелили в его собственном доме в селе Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября. Как рассказала следствию жена Лаврентьева, она заметила около дома силуэты двух людей и сообщила об этом мужу. Тот вышел из дома с охотничьим ружьем, а затем, по словам женщины, прозвучали два выстрела.

Рядом с телом хозяина дома нашли тело еще одного мужчины — ранее судимого жителя города Белово. Предполагается, что Лаврентьев застрелил его.

На месте преступления следователи обнаружили предметы, свидетельствующие, что подозреваемые тщательно готовились к нападению. Биологические следы позволили установить, что всего нападавших было трое, один из них был застрелен.

Двух других вскоре задержали, они также оказались жителями Белово. Один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к дому Лаврентьева, а затем ждал их в километре оттуда.