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РИА Новости

СК нашел тайник при обыске у фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска

09:26 09.11.2019 (обновлено: 12:01 09.11.2019)
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© Следственный комитет Российской Федерации Следственные действия по делу об убийстве бывшего главы Киселевска. Стоп-кадр видео СК
Следственные действия по делу об убийстве бывшего главы Киселевска. Стоп-кадр видео СК
© Следственный комитет Российской Федерации
Следственные действия по делу об убийстве бывшего главы Киселевска. Стоп-кадр видео СК
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Следователи провели уже около 20 обысков и допросили более ста свидетелей по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте СК.
В результате на территории участка одного из фигурантов дела обнаружили тайник, устроенный в бытовке.
"Под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности тайника", — говорится в сообщении.
Там были тщательно спрятаны несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также наручники, перчатки и маски.
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Убийство Сергея Лаврентьева

Бывшего мэра Киселевска застрелили в его собственном доме в селе Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября. Как рассказала следствию жена Лаврентьева, она заметила около дома силуэты двух людей и сообщила об этом мужу. Тот вышел из дома с охотничьим ружьем, а затем, по словам женщины, прозвучали два выстрела.
Рядом с телом хозяина дома нашли тело еще одного мужчины — ранее судимого жителя города Белово. Предполагается, что Лаврентьев застрелил его.
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На месте преступления следователи обнаружили предметы, свидетельствующие, что подозреваемые тщательно готовились к нападению. Биологические следы позволили установить, что всего нападавших было трое, один из них был застрелен.
Двух других вскоре задержали, они также оказались жителями Белово. Один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к дому Лаврентьева, а затем ждал их в километре оттуда.
Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, нападавшие хотели украсть из дома бывшего мэра деньги и драгоценности.
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Сергей ЛаврентьевУбийство бывшего мэра Киселевска в КузбассеСКСледственный комитет РФКиселевскПроисшествия
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rsrob surfrost
2220101
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