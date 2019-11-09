Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T14:48Z
https://ria.ru/20191109/1560746172.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156074/96/1560749666_0:609:960:1149_1036x0_80_0_0_f7a7a0f4228027dc1764846f56223ff2.jpg
РИА Новости

Уфимец поджег мечеть, когда искал муллу в темноте с зажженной спичкой

09:13 09.11.2019 (обновлено: 14:48 09.11.2019)
5987
© ГУ МЧС России по Республике БашкортостанСотрудники МЧС у мечети "Хамза" в Уфе, где произошел пожар
Сотрудники МЧС у мечети Хамза в Уфе, где произошел пожар
© ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Сотрудники МЧС у мечети "Хамза" в Уфе, где произошел пожар. Архивное фото
УФА, 9 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Уфы, который случайно поджег мечеть, когда пытался найти муллу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным регионального главка МЧС, пожар в уфимской мечети "Хамза" произошел ночью 3 ноября. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, никто не пострадал.
Сотрудники МЧС
15 сентября, 18:17РИА Новости
В Свердловской области сгорел деревянный храм
Как рассказали в МВД, при осмотре места пожара выяснилось, что возгорание стало результатом поджога. Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Вскоре задержали подозреваемого — им оказался 39-летний местный житель.

"Он рассказал, что в тот день он был пьян, проходя мимо мечети, увидел, что двери не заперты. Находясь в неосвещенном помещении, уфимец зажег спичку, чтобы найти священнослужителя. Однако никого не увидел и, бросив спичку, покинул здание. После этого началось возгорание", — сказали в пресс-службе.

Ведомство отмечает, что задержанный сожалеет о случившемся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Специалисты подсчитывают сумму ущерба.
7465589
Обсудить 4
МЧС РФУфаПроисшествия
Рекомендуем
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге задержали мужчину с отрубленными женскими руками в рюкзаке
Член СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности приступить к отводу сил
Автомобиль скорой помощи
Врачи спасли москвича с температурой тела 26 градусов
Кадр из видео, на котором таксисты избивают пассажира
В Нижнем Новгороде таксист до смерти забил пассажира на глазах у коллег
Россиянин Денис Лисов с дочерьми
Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Хабаровск
Пиво
Минздрав сообщил о снижении смертности от отравления алкоголем
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" рассекретил приказ, запрещавший ученым ездить за рулем
Актриса Кристина Асмус
Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене
Американский международный кинорынок, Лос-Анджелес, США. Архивное фото
В США на кинорынке пройдет конференция, посвященная съемкам в России
Александра Пахмутова, Николай Добронравов
Путин отметил вклад Пахмутовой в развитие отечественной культуры
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния