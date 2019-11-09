Уфимец поджег мечеть, когда искал муллу в темноте с зажженной спичкой

"Он рассказал, что в тот день он был пьян, проходя мимо мечети, увидел, что двери не заперты. Находясь в неосвещенном помещении, уфимец зажег спичку, чтобы найти священнослужителя. Однако никого не увидел и, бросив спичку, покинул здание. После этого началось возгорание", — сказали в пресс-службе.