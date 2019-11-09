Уфимец поджег мечеть, когда искал муллу в темноте с зажженной спичкой

УФА, 9 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Уфы, который случайно поджег мечеть, когда пытался найти муллу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным регионального главка МЧС, пожар в уфимской мечети "Хамза" произошел ночью 3 ноября. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, никто не пострадал.
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Как рассказали в МВД, при осмотре места пожара выяснилось, что возгорание стало результатом поджога. Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Вскоре задержали подозреваемого — им оказался 39-летний местный житель.
"Он рассказал, что в тот день он был пьян, проходя мимо мечети, увидел, что двери не заперты. Находясь в неосвещенном помещении, уфимец зажег спичку, чтобы найти священнослужителя. Однако никого не увидел и, бросив спичку, покинул здание. После этого началось возгорание", — сказали в пресс-службе.
Ведомство отмечает, что задержанный сожалеет о случившемся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Специалисты подсчитывают сумму ущерба.