Дед Мороз из Великого Устюга начал путешествие по России

КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Всероссийский Всероссийский Дед Мороз приехал в Красноярск , начав свое путешествие по 28 городам страны, сообщает корреспондент РИА Новости.

Дед Мороз в субботу прибыл в Красноярск, он в начале визита встретился в пресс-центре Центрального стадиона города с детьми и журналистами. В городе главный волшебник страны пробудет два дня.

"Четвертое путешествие начинается именно с Красноярска. За три предыдущих путешествия мы преодолели сорок тысяч километров", - сказал Дед Мороз.

Команда Деда Мороза планирует посетить ребят из региональной общественной организации "Особый ребенок", Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, психоневрологического интерната "Подсолнух". Также он встретится с шестилетней Юлей, у которой проблемы с опорно-двигательным аппаратом, семьей Даниловых, в которой шесть ребятишек, 11-летней Виолеттой. Одной из семей он обещал подарить мяч с автографом футболиста Артема Дзюбы.

За два месяца путешествия Дед Мороз посетит 28 городов - Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щёлково, Королев, Мытищи, Раменское и Москву.