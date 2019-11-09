Дед Мороз из Великого Устюга начал путешествие по России

КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз приехал в Красноярск, начав свое путешествие по 28 городам страны, сообщает корреспондент РИА Новости.
Дед Мороз в субботу прибыл в Красноярск, он в начале визита встретился в пресс-центре Центрального стадиона города с детьми и журналистами. В городе главный волшебник страны пробудет два дня.
"Четвертое путешествие начинается именно с Красноярска. За три предыдущих путешествия мы преодолели сорок тысяч километров", - сказал Дед Мороз.
Команда Деда Мороза планирует посетить ребят из региональной общественной организации "Особый ребенок", Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, психоневрологического интерната "Подсолнух". Также он встретится с шестилетней Юлей, у которой проблемы с опорно-двигательным аппаратом, семьей Даниловых, в которой шесть ребятишек, 11-летней Виолеттой. Одной из семей он обещал подарить мяч с автографом футболиста Артема Дзюбы.
За два месяца путешествия Дед Мороз посетит 28 городов - Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щёлково, Королев, Мытищи, Раменское и Москву.
За три года путешествий Мороз проехал 40 тысяч километров, посетил более 260 социальных учреждений и 220 семей, подарил 325 тонн подарков. В 2018 году Дед Мороз порадовал ребят 7400 сладкими подарками и угостил жителей городов 30 тысячами леденцами. В прошлом году в Красноярск привезли три фуры с шестью тоннами подарков.
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