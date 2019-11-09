Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота

МЕХИКО, 9 ноя — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ сплотиться.
"Братья и сестры, наша демократия под угрозой государственного переворота, который пытаются организовать группы агрессивно настроенных лиц, покушающиеся на конституционный порядок. Перед лицом международного сообщества решительно отвергаем это покушение на правовое государство", — написал он в твиттере.
Hermanas y hermanos, nuestra democracia está en riesgo por el golpe de Estado que han puesto en marcha grupos violentos que atentan contra el orden constitucional. Denunciamos ante la comunidad internacional este atentado contra el Estado de Derecho.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2019
Он также призвал сограждан сохранить "мир и жизнь как высшие ценности, превосходящие любые политические интересы".
Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день. Как сообщалось, в трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские.
При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.
Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием.