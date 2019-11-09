Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T15:55Z
https://ria.ru/20191109/1560745762.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156074/88/1560748817_0:27:3073:1755_1036x0_80_0_0_b6fc11fcd1d9abf48fbc66de20c245da.jpg
РИА Новости

Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота

08:29 09.11.2019 (обновлено: 15:55 09.11.2019)
7029
© REUTERS / Danilo BalderramaУчастники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
© REUTERS / Danilo Balderrama
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
МЕХИКО, 9 ноя — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ сплотиться.
"Братья и сестры, наша демократия под угрозой государственного переворота, который пытаются организовать группы агрессивно настроенных лиц, покушающиеся на конституционный порядок. Перед лицом международного сообщества решительно отвергаем это покушение на правовое государство", — написал он в твиттере.
Он также призвал сограждан сохранить "мир и жизнь как высшие ценности, превосходящие любые политические интересы".
Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день. Как сообщалось, в трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились полицейские.
При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска в эти города.
Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием.
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Вчера, 05:25РИА Новости
Власти Боливии не будут вводить войска на улицы для сдерживания протестов
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
8 ноября, 23:13РИА Новости
Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
51153325
Обсудить 5
Эво МоралесБоливияВ мире
Популярные комментарии
За его соперником стоят США,Вот это и причина и показатель госпереворота,США хотят сменить лидера в тихую. Они ещё этого соперника как Гуайдо признают и тогда уже будут играть в открытую.
9 ноября, 10:18
Andrej Kozakov
1000105
Стандартнейший сценарий "цветной революции". "Нечестные выборы" и протесты проамериканской оппозиции с целью свержения.
9 ноября, 10:34
Юрий Назаренко
1100104
Рекомендуем
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео: призыв ООН прекратить блокаду Кубы "ранит народ" этой страны
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
Вид на Филиппины
Филиппины предоставили убежище экс-королеве красоты из Ирана
Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси во время пресс-конференции в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе. 7 ноября 2019
Правительство Европы: нас ждут проблемы. При чем тут Россия
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
Меркель ответила на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Житель Западного Берлина разрушает стену. 1989 год
Берлинская стена не рухнула, а переехала
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
Армия Ирака опровергла сообщения о применении оружия против демонстрантов
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
Спецназ мексиканской полиции
В Мексике у границы с США изъяли более 150 килограммов кокаина
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния