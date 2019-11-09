Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

"Сегодня на погоду столицы окажет влияние передняя часть обширного циклона, центр которого выходит на акватории Балтийского моря. В такой ситуации в Москве и по области облачная погода, в первой половине дня местами очаги туманов. Во второй половине дня ожидаем усиление ветра, небольшие дожди", - сказал Леус.