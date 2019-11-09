Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Облачная погода, местами туман, небольшие дожди и до 6 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду столицы окажет влияние передняя часть обширного циклона, центр которого выходит на акватории Балтийского моря. В такой ситуации в Москве и по области облачная погода, в первой половине дня местами очаги туманов. Во второй половине дня ожидаем усиление ветра, небольшие дожди", - сказал Леус.
Синоптик также отметил, что температура воздуха в столице ожидается плюс 4 плюс 6 градусов, по области - от 2 до 7 градусов тепла. Данные значения, по словам специалиста, примерно на 3-4 градуса превышают климатическую норму для для конца первой декады ноября.
"Ветер юго-восточный, его скорость постепенно повысится до 5-10 метров в секунду", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что атмосферное давление в столичном регионе будет падать и барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.