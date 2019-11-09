В Грузии задержали 27 протестующих против показа фильма про геев

Радикалы из ультранационалистической организации "Грузинский марш", священнослужители и их сторонники устроили в пятницу вечером у кинотеатрах в Тбилиси и Батуми акции, с целью сорвать премьеру фильма. Митингующие пытались прорвать полицейский кордон и штурмовать здания кинотеатров, в результате чего произошли столкновения и потасовки с правоохранителями. Радикалы кидали в сторону полицейских бутылки и взрывали пиротехнику. Акции прекратились только в ночь на субботу.

"Всего задержаны 27 человек за хулиганство и неповиновение патрульной полиции, 24 из них в Тбилиси, 3 - в Батуми", - говорится в заявлении ведомства.

Министерство отмечает, что правоохранители сумели обеспечить порядок и безопасность и премьера фильма состоялась в назначенное время во всех кинотеатрах. Всего МВД ведет расследование по 4 делам из-за произошедших параллельно показу фильма инцидентов: это нападения на сторонницу ЛГБТ Ану Субелиани и оппозиционера Давида Бердзенишвили, а также по фактам нападения на полицейских, двое из которых госпитализированы, и повреждения автомобилей МВД.