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РИА Новости

В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

07:51 09.11.2019
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© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкПрокладка водопровода в Крыму
Прокладка водопровода в Крыму
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Прокладка водопровода в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ЮВО завершают прокладку магистрального водопровода длиной 30 километров для круглосуточной подачи воды в поселок Перевальное в Крыму, сообщил начальник направления департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ полковник Александр Кучеренко.
"Военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа проложили 30 километров полевого магистрального водопровода для круглосуточной подачи воды в поселок Перевальное Симферопольского района Республики Крым", - сказал он.
Кучеренко также сообщил, что проложить трубопровод решили после обращения главы Крыма Сергея Аксенова к министру обороны РФ Сергею Шойгу для поддержания жизнедеятельности населения и подразделений Черноморского флота.
Он отметил, что военные завершили 90% работ. Сейчас специалисты завершают отладку давления в трубопроводе и в насосных станциях. Уже произведен забор воды для анализа. Источником воды выбрано Балановское водохранилище Белогорского района в Крыму.
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
10 октября, 22:27РИА Новости
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Сергей Аксенов (политик)Южный военный округМинистерство обороны РФКрымОбщество
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