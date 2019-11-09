В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ЮВО завершают прокладку магистрального водопровода длиной 30 километров для круглосуточной подачи воды в поселок Перевальное в Крыму, сообщил начальник направления департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ полковник Александр Кучеренко.
"Военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа проложили 30 километров полевого магистрального водопровода для круглосуточной подачи воды в поселок Перевальное Симферопольского района Республики Крым", - сказал он.
Кучеренко также сообщил, что проложить трубопровод решили после обращения главы Крыма Сергея Аксенова к министру обороны РФ Сергею Шойгу для поддержания жизнедеятельности населения и подразделений Черноморского флота.
Он отметил, что военные завершили 90% работ. Сейчас специалисты завершают отладку давления в трубопроводе и в насосных станциях. Уже произведен забор воды для анализа. Источником воды выбрано Балановское водохранилище Белогорского района в Крыму.