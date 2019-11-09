Работникам Юрмаша в Кузбассе полностью погасили долги по зарплате

"По распоряжению губернатора на ТЭЦ были запущены ремонтные работы котлов, работа по укомплектованию необходимого штата сотрудников, смена поставщика топлива, а также процедура выхода ТЭЦ из структуры Юргинского машиностроительного завода. Кроме того, Цивилев пообещал сотрудникам в короткие сроки решить вопрос с погашением задолженности по зарплате, которая составляла 95,2 миллионов рублей. Сегодня вопрос погашения долгов по заработной плате работникам Юрмаша решен полностью", - говорится в сообщении пресс-службы.