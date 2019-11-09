Работникам Юрмаша в Кузбассе полностью погасили долги по зарплате

КЕМЕРОВО, 9 ноя – РИА Новости. Работникам Юргинского машиностроительного завода погасили долги по заработной плате в размере 95,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
В начале октября глава региона Сергей Цивилев посетил ООО "Юргинский машиностроительный завод" и находящуюся на его балансе ТЭЦ (собственник АО "НПК "Уралвагонзавод"). Работники сообщили губернатору, что на предприятии сложилась критическая ситуация. ТЭЦ требуется ремонт и модернизация, коллективу - нормальные условия для работы и своевременная выплата заработной платы. Губернатор заверил людей, что будет лично контролировать процесс реформирования предприятия.
"По распоряжению губернатора на ТЭЦ были запущены ремонтные работы котлов, работа по укомплектованию необходимого штата сотрудников, смена поставщика топлива, а также процедура выхода ТЭЦ из структуры Юргинского машиностроительного завода. Кроме того, Цивилев пообещал сотрудникам в короткие сроки решить вопрос с погашением задолженности по зарплате, которая составляла 95,2 миллионов рублей. Сегодня вопрос погашения долгов по заработной плате работникам Юрмаша решен полностью", - говорится в сообщении пресс-службы.
Юргинский машзавод - производитель горнодобывающей и грузоподъемной техники, является градообразующим предприятием моногорода Юрги. В составе ООО "Юрмаш" также находится Юргинская ТЭЦ, которая обеспечивает теплоэнергией около 95% потребителей города с населением более 80 тысяч человек. В последние годы вопрос теплоснабжения города стоит очень остро.