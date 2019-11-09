Отец Ассанжа заявил, что его сыну в тюрьме грозит смерть

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Отец основателя WikiLeaks Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что его сын может умереть в тюрьме после девяти лет преследования за раскрытие "военных преступлений" США, сообщает издание Daily Mail

Шиптон рассказал, что два дня назад навестил сына в британской тюрьме и столкнулся с "горькой правдой", что его сыну грозит там опасность.

Ранее Шиптон назвал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Белмарш мучительными. По его словам, основатель WikiLeaks сталкивается за решеткой с колоссальными физическими и психологическими страданиями и заметно теряет в весе. При встрече в августе его сын дрожал и нервничал.

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.