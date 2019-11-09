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РИА Новости
Культура

Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из "Основного инстинкта"

06:02 09.11.2019 (обновлено: 07:59 09.11.2019)
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из фильма "Основной инстинкт" во время получения награды "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Сидящая на стуле 61-летняя актриса, закинув ногу на ногу, прочитала мотивирующую речь о том, что главное в жизни каждого человека — это быть самим собой. Она добавила, что знаменитая сцена из фильма изменила всю ее жизнь.
"Основной инстинкт"— триллер 1992 года режиссера Пола Верховена, главные роли в фильме исполнили Майкл Дуглас и Шэрон Стоун. По сюжету картины, главный герой, детектив полиции, ведет расследование жестокого убийства богатой рок-звезды, в ходе которого у него завязываются отношения с главной подозреваемой — загадочной писательницей.
Кадр из фильма Основной инстинкт
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КультураГерманияШэрон СтоунВ мире
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