Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пособие по безработице в Пособие по безработице в России в следующем году останется на прежнем уровне, следует из постановления, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Размер пособия составит от полутора до восьми тысяч рублей, при этом людям предпенсионного возраста будут платить до 11,28 тысячи рублей.

Постановление вступит в силу с 1 января.

Ранее Минтруд опубликовал проект, из которого следовало, что увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году не планируется.

По данным Росстата, в июне — августе численность рабочей силы составила 75,5 миллиона человек. Из них 3,3 миллиона — безработные, в том числе 24 процента — молодежь в возрасте до 25 лет, а 18,1 процента — люди 50 лет и старше. Средний возраст безработного составляет 35,5 года.