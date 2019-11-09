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РИА Новости

Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

05:59 09.11.2019 (обновлено: 10:03 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения
Центр занятости населения
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пособие по безработице в России в следующем году останется на прежнем уровне, следует из постановления, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Размер пособия составит от полутора до восьми тысяч рублей, при этом людям предпенсионного возраста будут платить до 11,28 тысячи рублей.
Постановление вступит в силу с 1 января.
Ранее Минтруд опубликовал проект, из которого следовало, что увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году не планируется.
По данным Росстата, в июне — августе численность рабочей силы составила 75,5 миллиона человек. Из них 3,3 миллиона — безработные, в том числе 24 процента — молодежь в возрасте до 25 лет, а 18,1 процента — люди 50 лет и старше. Средний возраст безработного составляет 35,5 года.
Согласно исследованию РИА Новости, самый низкий уровень безработицы по итогам прошедшего лета зафиксирован в Москве, а самый высокий — в Ингушетии.
Сотрудники офиса
8 ноября, 07:08РИА Новости
Миллениалам предрекли безработицу и высокий уровень смертности
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Мы вам увеличим плату за жкх, пенсионный возраст, цены на продукты питания, цены на проезд в общественном транспорте... на все увеличим цены, а вот пособие мы не увеличим и нам плевать, что вы в свои 53 не можете найти себе работу.
9 ноября, 06:30
aaolpsm1
142002018
Думаю, список ниже откроет глаза, даже самым ярым пацриотом. Размер пособий разных стран (минимальная выплата): Россия – 850 RUB (12 EUR), Украина - 544 гривны (17 EUR), Египет - 75 EUR Молдавия – 630 леев (103 EUR), Болгария — 327 лева (167 EUR) Латвия – 180 EUR Венгрия – 246 EUR Греция - 359 EUR Португалия – 430 EUR Ирландия Единая ставка 440 EUR США – 648 USD (544 EUR) Израиль – 565 EUR Италия Единая ставка 600 EUR Австрия — 825 EUR Франция – 843 EUR Германия – 919 EUR Бельгия — 995 EUR Голландия – 1300 EUR Норвегия – 1502 EUR Дания – 1800 EUR
9 ноября, 07:55
Lenin Бессмертный
80522229
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