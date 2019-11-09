WSJ: Парнас и Фруман обещали Порошенко госвизит в обмен на расследования

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Обвиняемые в США в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман предлагали экс-президенту Украины Петру Порошенко государственный визит в Вашингтон в обмен на начало расследования в отношении Джо Байдена и предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Граждане США Парнас, Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое – выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
По словам источников Wall Street Journal, в конце февраля 2019 года в Киеве Парнас и Фруман встретились с Порошенко, который тогда занимал пост президента Украины. В ходе встречи, которая прошла в офисе генерального прокурора Украины Юрия Луценко, они предложили Порошенко начать расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, а также предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года в обмен на государственный визит в Вашингтон.
Как отметил один из источников, Порошенко был готов рассмотреть это предложение, так как в это время он участвовал в предвыборной гонке и визит в Белый дом мог бы улучшить его шансы на победу. "Он хотел приехать в Вашингтон и встретиться с Трампом", - заявил источник издания, добавив, что после этого Порошенко объявил бы о начале расследований.
По данным издания, Порошенко планировал визит в США на апрель, после первого тура голосования на выборах президента Украины, но до второго, чтобы привлечь электорат. "Он был готов стать лучшим другом Трампа, чтобы заручиться поддержкой", - рассказал один из источников газеты.
Тем не менее встреча не состоялась в связи со снижением уровня поддержки президента Украины и вторым местом по итогам первого тура выборов. Порошенко поручил посольству Украины в Вашингтоне начать подготовку к возможному визиту в США, но приглашение из Белого дома так и не пришло, заключил один из собеседников издания.
Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на руководство Украины, требуя в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил президента Украины Владимира Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.