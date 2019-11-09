WSJ: Парнас и Фруман обещали Порошенко госвизит в обмен на расследования

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Обвиняемые в США в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман предлагали экс-президенту Украины Обвиняемые в США в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман предлагали экс-президенту Украины Петру Порошенко государственный визит в Вашингтон в обмен на начало расследования в отношении Джо Байдена и предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Граждане США Парнас, Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое – выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.

По словам источников Wall Street Journal, в конце февраля 2019 года в Киеве Парнас и Фруман встретились с Порошенко, который тогда занимал пост президента Украины. В ходе встречи, которая прошла в офисе генерального прокурора Украины Юрия Луценко, они предложили Порошенко начать расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, а также предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года в обмен на государственный визит в Вашингтон.

Как отметил один из источников, Порошенко был готов рассмотреть это предложение, так как в это время он участвовал в предвыборной гонке и визит в Белый дом мог бы улучшить его шансы на победу. "Он хотел приехать в Вашингтон и встретиться с Трампом", - заявил источник издания, добавив, что после этого Порошенко объявил бы о начале расследований.

По данным издания, Порошенко планировал визит в США на апрель, после первого тура голосования на выборах президента Украины, но до второго, чтобы привлечь электорат. "Он был готов стать лучшим другом Трампа, чтобы заручиться поддержкой", - рассказал один из источников газеты.

Тем не менее встреча не состоялась в связи со снижением уровня поддержки президента Украины и вторым местом по итогам первого тура выборов. Порошенко поручил посольству Украины в Вашингтоне начать подготовку к возможному визиту в США, но приглашение из Белого дома так и не пришло, заключил один из собеседников издания.