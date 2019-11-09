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РИА Новости

Лисов выразил благодарность польским адвокатам и пограничникам

05:10 09.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
Россиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Россиянин Денис Лисов, который вывез детей из Швеции и в субботу вернулся в Хабаровск, выразил благодарность польским адвокатам и пограничникам, своевременная помощь которых позволила семье вернуться на родину.
Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Третьего ноября отец с детьми прибыл в Москву, а утром в субботу - в Хабаровск, где его встречали представители министерства социальной защиты края, родственники и журналисты.
"Я благодарен польским адвокатам, которые меня защищали, они сделали большое дело. Я им очень им благодарен, они реально спасли положение, потому что времени было час – полицейские уже ехали детей забирать", - рассказал Лисов журналистам.
По его словам, пограничники обязаны были задержать их. "Но они (пограничники - ред.) позвонили адвокату, и он приехал. Кто-то из работников позвонил адвокату. Они тоже люди, у них семьи", - добавил Лисов.
По его словам, в Польше все были на их стороне.
Россиянин Денис
Вчера, 04:45РИА Новости
Власти Хабаровского края помогут Лисову с пропиской
"На нашей стороне был суд – два заседания прошло. Очень много людей помогало, и наши организации тоже помогали, посольство, больница польская помогла, старшую девочку лечили бесплатно", - сказал он.
Ранее сообщалось, что власти Хабаровского края возьмут семью Лисовых на социальное сопровождение, они помогут оформить прописку, документы на все положенные пособия и выплаты, а также окажут содействие в устройстве детей в школу и детский сад.
У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране. В генконсульстве Гетеборга, выяснив личность россиянина, выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск.
В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения вопроса о статусе беженца дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочерей в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему было предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше приняла на обучение его старшую дочь.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
10 июля, 19:01РИА Новости
Кузнецова поддержала решение польского суда по делу россиянина Лисова
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Денис ЛисовШвецияХабаровскВ мире
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