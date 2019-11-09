Лисов выразил благодарность польским адвокатам и пограничникам

ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Россиянин Россиянин Денис Лисов , который вывез детей из Швеции и в субботу вернулся в Хабаровск, выразил благодарность польским адвокатам и пограничникам, своевременная помощь которых позволила семье вернуться на родину.

Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Третьего ноября отец с детьми прибыл в Москву, а утром в субботу - в Хабаровск, где его встречали представители министерства социальной защиты края, родственники и журналисты.

"Я благодарен польским адвокатам, которые меня защищали, они сделали большое дело. Я им очень им благодарен, они реально спасли положение, потому что времени было час – полицейские уже ехали детей забирать", - рассказал Лисов журналистам.

По его словам, пограничники обязаны были задержать их. "Но они (пограничники - ред.) позвонили адвокату, и он приехал. Кто-то из работников позвонил адвокату. Они тоже люди, у них семьи", - добавил Лисов.

По его словам, в Польше все были на их стороне.

"На нашей стороне был суд – два заседания прошло. Очень много людей помогало, и наши организации тоже помогали, посольство, больница польская помогла, старшую девочку лечили бесплатно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Хабаровского края возьмут семью Лисовых на социальное сопровождение, они помогут оформить прописку, документы на все положенные пособия и выплаты, а также окажут содействие в устройстве детей в школу и детский сад.

У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране. В генконсульстве Гетеборга, выяснив личность россиянина, выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск.