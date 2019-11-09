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РИА Новости

В Австралии два человека погибли из-за лесных пожаров

04:55 09.11.2019
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© AP Photo / AAP Image/Dan HimbrechtsЛесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии
© AP Photo / AAP Image/Dan Himbrechts
Лесные пожары в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, местонахождение еще семерых неизвестно в результате лесных пожаров в Австралии, сообщает издание Sydney Morning Herald со ссылкой на премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 135 лесных пожаров бушуют в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд на юго-востоке Австралии. По данным Сельской пожарной службы Нового Южного Уэйльса, в штате не утихают 85 пожаров, для 15 из них все еще сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Также 49 пожаров еще не локализованы. Пожарная служба соседнего штата Квинсленд сообщила в Twitter о 50 вспыхнувших пожарах, 190 машин работают над их тушением.
Ожидается, что число пропавших без вести может увеличиться.
Кроме того, телерадиокорпорация ABC сообщает о более 30 пострадавших.
Пожары разгорелись на прошлой неделе в австралийском штате Новый Южный Уэльс, огонь уничтожил тысячи гектаров леса, в том числе густонаселенное место обитания коал. По оценке организации Koala Conservation Australia, жертвами лесных пожаров уже стали приблизительно 350 коал, при этом общая численность этих животных составляет в заповеднике от 500 до 600.
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