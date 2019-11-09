В Австралии два человека погибли из-за лесных пожаров

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 135 лесных пожаров бушуют в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд на юго-востоке Австралии. По данным Сельской пожарной службы Нового Южного Уэйльса, в штате не утихают 85 пожаров, для 15 из них все еще сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Также 49 пожаров еще не локализованы. Пожарная служба соседнего штата Квинсленд сообщила в Twitter о 50 вспыхнувших пожарах, 190 машин работают над их тушением.