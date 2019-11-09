Власти Хабаровского края помогут Лисову с пропиской

"Главная задача сейчас вместе с семьей многодетной, это прописаться на территории Хабаровского края. После того, как будет оформлена прописка, будем решать вопросы и по пособиям, и государственной социальной помощи, материнскому капиталу. После изучения нами всех документов будет определяться право на меры поддержки", - сказала Меньшикова.