Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T04:35Z
https://ria.ru/20191109/1560744843.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156013/34/1560133458_0:0:2787:1567_1036x0_80_0_0_bc8c1a28575199b04c60e5d7553e5b97.jpg
РИА Новости

Боливийская полиция заверила, что бунта среди ее сотрудников нет

04:35 09.11.2019
16
© REUTERS / Ueslei MarcelinoАкция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноя - РИА Новости. Командование боливийской полиции заявляет об отсутствии бунта в ее рядах, сообщает агентство ABI со ссылкой на полицию.
"Информируем общество, что сотрудники полиции находятся на своих местах и не бунтуют, как указывают некоторые СМИ", - приводит издание заявление правоохранителей.
Ранее целый ряд СМИ сообщили, что боливийские полицейские в трёх крупных городах : Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе - присоединились к протестам в стране, а президент Эво Моралес собрал экстренное совещание.
Глава полиции Юри Кальдерон сообщил журналистам, что "бунта в полиции нет", он признал наличие непростой ситуации в Кочабамбе, вызванной отставкой главы отделения, но заявил, что это единичный случай.
Протесты в Боливии вспыхнули после подсчёта голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сегодняшний день.
Согласно данным Высшего избирательного суда  Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Вчера, 23:13РИА Новости
Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
000000
Обсудить 0
БоливияВ мире
Рекомендуем
В здании ОПЕК в Вене
Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на китайскую продукцию
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Украинский экс-министр предрек развал страны
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
Актриса Кристина Асмус
Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене
Акция протеста против показа премьеры фильма А потом мы танцевали в Тбилиси
В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
Шахтеры
Всех заблокированных при взрыве на шахте в Германии людей удалось спасли
Чат бот
Филолог назвала слова года в России
ДТП с участием Виктора Бубенкова
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин проведет международный телефонный разговор в субботу
Автомат Калашникова: надёжность, простота и мощь
Автомат Калашникова: надёжность, простота и мощь
Празднование Дня рождения Пророка Мухаммеда
Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в субботу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45Власти Хабаровского края помогут Лисову с пропиской
04:40Последних белух из "китовой тюрьмы" выпустят на волю в воскресенье
04:35Боливийская полиция заверила, что бунта среди ее сотрудников нет
04:17"Вокруг одни русские": японская туристка осталась в недоумении от Сахалина
04:15Буксир ТОФ подключился к поискам шести рыбаков, пропавших в Японском море
04:07Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
03:56Помпео: призыв ООН прекратить блокаду Кубы "ранит народ" этой страны
03:52В Боливии некоторые из полицейских присоединились к протестам
03:49Помпео обсудил с вице-канцлером Германии помощь Украине
03:38"Росатом" рассекретил приказ, запрещавший ученым ездить за рулем
03:31В Сбербанке рассказали, как искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому
03:25Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино
03:23Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Хабаровск
03:18Вещи вокалиста The Prodigy продали за 350 тысяч фунтов стерлингов
03:15В Мексике у границы с США изъяли более 150 килограммов кокаина
03:10Президент РАН предложил учитывать на экзаменах креативность абитуриентов
03:07"Роскосмос" и РАН сменили ответственного за эксперименты на МКС
03:02Экс-мэр Нью-Йорка официально зарегистрировался кандидатом в президенты США
02:58Университет в центре Сантьяго ограбили и подожгли на фоне протестов в Чили
02:56Помпео назвал целью США стабильность на Украине
Лента новостейМолния