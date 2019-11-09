Боливийская полиция заверила, что бунта среди ее сотрудников нет

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноя - РИА Новости. Командование боливийской полиции заявляет об отсутствии бунта в ее рядах, сообщает агентство Командование боливийской полиции заявляет об отсутствии бунта в ее рядах, сообщает агентство ABI со ссылкой на полицию.

"Информируем общество, что сотрудники полиции находятся на своих местах и не бунтуют, как указывают некоторые СМИ", - приводит издание заявление правоохранителей.

Ранее целый ряд СМИ сообщили, что боливийские полицейские в трёх крупных городах : Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе - присоединились к протестам в стране, а президент Эво Моралес собрал экстренное совещание.

Глава полиции Юри Кальдерон сообщил журналистам, что "бунта в полиции нет", он признал наличие непростой ситуации в Кочабамбе, вызванной отставкой главы отделения, но заявил, что это единичный случай.

Протесты в Боливии вспыхнули после подсчёта голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сегодняшний день.