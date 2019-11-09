Буксир ТОФ подключился к поискам шести рыбаков, пропавших в Японском море

В конце октября рыбаки отправились на моторной лодке на рыбалку в залив Владимир Ольгинского района Приморья и не вернулись. Спасатели отправились на поиски. Также свои поиски организовали знакомые пропавших и волонтеры. Эти усилия пока не дали результатов. Родственники объявили вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о том, где находятся рыбаки. Во вторник в 134 километрах юго-восточнее поселка Ольга самолет Бе-200 обнаружил объект, похожий на перевернутую лодку.