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РИА Новости

Буксир ТОФ подключился к поискам шести рыбаков, пропавших в Японском море

04:15 09.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЯпонское море
Японское море
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Японское море. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Спасательный буксир "Фотий Крылов" Тихоокеанского флота подключился к операции по поиску шести рыбаков, пропавших 27 октября на лодке в Японском море, сообщает в субботу пресс-служба ТОФ.
В конце октября рыбаки отправились на моторной лодке на рыбалку в залив Владимир Ольгинского района Приморья и не вернулись. Спасатели отправились на поиски. Также свои поиски организовали знакомые пропавших и волонтеры. Эти усилия пока не дали результатов. Родственники объявили вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о том, где находятся рыбаки. Во вторник в 134 километрах юго-восточнее поселка Ольга самолет Бе-200 обнаружил объект, похожий на перевернутую лодку.
"К операции по поиску рыбаков... привлечен океанский спасательный буксир Тихоокеанского флота "Фотий Крылов" Специализированное судно уже вторые сутки работает в определенном ему секторе. Флотские спасатели в акватории Японского моря тесно взаимодействуют с самолётом МЧС Бе-200, который осуществляет поиск с воздуха", - говорится в сообщении.
Ранее по решению командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца к поисковой операции подключались гидрографическое судно ГС-397 и большой гидрографический катер БГК-168, которые выходили из бухты Абрек и из залива Ольги.
Также остаётся в силе команда для всех кораблей и судов ТОФ, действующих в данном районе Японского моря, вести попутный поиск рыбаков.
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Японское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииПроисшествия
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