В Боливии некоторые из полицейских присоединились к протестам

Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноя - РИА Новости. Некоторые боливийские полицейские присоединились к протестам в стране, президент Некоторые боливийские полицейские присоединились к протестам в стране, президент Эво Моралес проводит экстренное совещание, сообщает издание El Deber

По его данным, на улицы Санта-Круса и Сукре вышли представители правоохранительных органов, недовольные затянувшимся протестами в стране.

Согласно фото, размещенным изданием, в манифестации принимают участие десятки полицейских.

На совещание к президенту, которое было созвано в связи со сложившейся ситуацией, прибыли глава камина и министр обороны.

Протесты в Боливии вспыхнули после подсчёта голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сегодняшний день.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.