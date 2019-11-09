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РИА Новости

В Боливии некоторые из полицейских присоединились к протестам

03:52 09.11.2019
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© REUTERS / Ueslei MarcelinoСилы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноя - РИА Новости. Некоторые боливийские полицейские присоединились к протестам в стране, президент Эво Моралес проводит экстренное совещание, сообщает издание El Deber.
По его данным, на улицы Санта-Круса и Сукре вышли представители правоохранительных органов, недовольные затянувшимся протестами в стране.
Согласно фото, размещенным изданием, в манифестации принимают участие десятки полицейских.
На совещание к президенту, которое было созвано в связи со сложившейся ситуацией, прибыли глава камина и министр обороны.
Протесты в Боливии вспыхнули после подсчёта голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сегодняшний день.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.
Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.
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