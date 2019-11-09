Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T03:25Z
https://ria.ru/20191109/1560744558.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156025/26/1560252620_0:149:2989:1830_1036x0_80_0_0_34ac2e0f008d0386b4d8dd1aba6dfcfc.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино

03:25 09.11.2019
428
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДегустация вина
Дегустация вина
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Дегустация вина. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.
"В институте был определен метод экспресс-анализа наличия синтетических красителей в напитках. На основании полученных данных был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце. Процесс анализа занимает не более 1 минуты, включая подготовку образца", - сказали в пресс-службе ВНИИФТРИ.
Как пояснил РИА Новости начальник научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексей Апрелев, данным вопросом специалисты занялись после обращения коллег из института безалкогольной и винодельческой промышленности ВНИИПБиВП, попросивших провести исследования образцов напитков для разработки методов определения фальсификата.
"Наиболее перспективным оказалось направление, связанное с применением спектрофотометрии. При проведении дополнительных исследований была определена зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения (света - ред.) от наличия синтетических красителей в окрашенных прозрачных соках и винах", – отметил Апрелев.
Устройство получило название фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей. Разработанный макет быстро и понятно дает информацию о качестве напитка, в то время как использование ныне действующих методов анализа требует дорогостоящего и громоздкого оборудования, специализированных приборов, длительной подготовки образцов тестируемой продукции. При этом такие анализы должны проводиться в специализированных лабораториях, в то время как новая разработка может использоваться на производстве и в розничной продаже.
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета
4 октября, 08:23РИА Новости
Роскачество рассказало о винных напитках с недопустимыми добавками
900000
Обсудить 0
РИА НаукаВНИИФТРИРоссия
Рекомендуем
Чат бот
Филолог назвала слова года в России
ДТП с участием Виктора Бубенкова
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
Актриса Кристина Асмус
Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Украинский экс-министр предрек развал страны
Геза Андреас фон Гайр
Немецкий посол поблагодарил СССР за падение Берлинской стены
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России
Акция протеста против показа премьеры фильма А потом мы танцевали в Тбилиси
В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
Раковая клетка
Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Самолет Boeing 737-8 MAX
Компания American Airlines отложила эксплуатацию Boeing 737 MAX до 5 марта
Вагон СВ поезда Таврия
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Актер Венсан Кассель и его супруга, модель Тина Кунаки
Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45Власти Хабаровского края помогут Лисову с пропиской
04:40Последних белух из "китовой тюрьмы" выпустят на волю в воскресенье
04:35Боливийская полиция заверила, что бунта среди ее сотрудников нет
04:17"Вокруг одни русские": японская туристка осталась в недоумении от Сахалина
04:15Буксир ТОФ подключился к поискам шести рыбаков, пропавших в Японском море
04:07Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
03:56Помпео: призыв ООН прекратить блокаду Кубы "ранит народ" этой страны
03:52В Боливии некоторые из полицейских присоединились к протестам
03:49Помпео обсудил с вице-канцлером Германии помощь Украине
03:38"Росатом" рассекретил приказ, запрещавший ученым ездить за рулем
03:31В Сбербанке рассказали, как искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому
03:25Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино
03:23Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Хабаровск
03:18Вещи вокалиста The Prodigy продали за 350 тысяч фунтов стерлингов
03:15В Мексике у границы с США изъяли более 150 килограммов кокаина
03:10Президент РАН предложил учитывать на экзаменах креативность абитуриентов
03:07"Роскосмос" и РАН сменили ответственного за эксперименты на МКС
03:02Экс-мэр Нью-Йорка официально зарегистрировался кандидатом в президенты США
02:58Университет в центре Сантьяго ограбили и подожгли на фоне протестов в Чили
02:56Помпео назвал целью США стабильность на Украине
Лента новостейМолния