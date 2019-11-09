Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Хабаровск

ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Россиянин Россиянин Денис Лисов , который вывез своих детей из Швеции и вернулся в Россию, в субботу прилетел в Хабаровск, передает корреспондент РИА Новости.

В хабаровском аэропорту семью встретили представители министерства социальной защиты края, родственники и журналисты.

"Не были дома семь лет. Чувствую себя нормально. Но перелет семичасовой, и там еще. Устали. Сначала отдохнем, потом будем продолжать дела делать. Самое основное сейчас - школа, детский сад, мне на работу устроиться, бытовые вопросы решить", - сказал Лисов журналистам.

Он отметил, что у него есть квартира в Хабаровске, где он будет жить с дочерьми. Его дети, как и он, имеют российское гражданство, но въезд в страны Евросоюза, по его словам, для них по-прежнему опасен.

Ранее власти Хабаровского края сообщали, что окажут поддержку этой семье, в частности устроят детей в детский сад и школу.

История семьи Лисовых

Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей четырех, шести и двенадцати лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции . Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана.

У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране. В генконсульстве Гетеборга, выяснив личность россиянина, выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск.