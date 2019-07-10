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РИА Новости

Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов в Варшаве
Россиянин Денис Лисов в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Россиянин Денис Лисов в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 июл — РИА Новости. Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
В своем постановлении судья отметил, что европейский ордер на арест Лисова, выданный Швецией, нарушает гражданские права россиянина.
Полицейские в Стокгольме
22 июня, 16:42
Швеция объявила в международный розыск россиянина, вывезшего детей в Польшу
По его заключению, Лисова поставили "в безвыходное положение, у него отобрали детей и выставили невыполнимые условия их возвращения".
Судья отметил, что дети эмоционально привязаны к отцу и находятся с ним в безопасности, в отличие от приемной семьи.
"Действия властей Швеции нарушали непосредственно права детей, лишали их любви отца", — сказал судья.
В ходе слушаний он указал на то, что детей поместили в мусульманскую семью "с чуждой для девочек культурой".
Судья отметил также, что угроза депортации и нового расставания с отцом ухудшает психологическое состояние старшей дочери Софьи.
Против выдачи Лисова также выступил прокурор.
Шведская ювеналка отдала российских детей ливанцам. Отец хочет их вернуть
10 апреля, 11:49
Шведская "ювеналка" отдала российских детей ливанцам. Отец хочет их вернутьШведские соцслужбы отобрали троих детей у выходца из России Дениса Лисова. Он воспитывал их в одиночку, после того, как у его жены обнаружили шизофрению. Когда он попытался вернуться с ними в Россию, детей объявили в розыск. Семью задержали в аэропорту Варшавы, и Польша взяла Дениса и детей под свою защиту.
Семья Лисовых ранее жила в Швеции. В 2017 году мать девочек попала в больницу с тяжелым заболеванием. После этого детей отдали в приемную семью из Ливана из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за ними.
В апреле Лисова и его дочерей в возрасте от четырех до 12 лет в аэропорту Варшавы задержали пограничники при попытке улететь в Москву. Швеция выдала европейский ордер на его арест.
Россиянин обратился за статусом беженца в Польше. До рассмотрения этого вопроса суд постановил оставить детей с ним.
Лисов заявил о намерении найти работу и устроить дочерей в детский сад и школу. Ему поступило несколько предложений о трудоустройстве, а также было предоставлено жилье. Старшая дочь учится в школе при российском посольстве в Варшаве.
87426379
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ПольшаШвецияВ мире
Популярные комментарии
Однако! Поляки приятно удивили!
10 июля, 15:27
ssedlex76
21400000
Совсем шведы со своей толлеранантностью свихнулись...
10 июля, 15:12
Alex Ak.
17100003
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