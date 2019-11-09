В Сбербанке рассказали, как искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект уже может сдавать ЕГЭ по русскому языку на твердую четверку и набирает достаточно баллов для поступления в университет, рассказал РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"В этом году наша конференция проходит в нескольких форматах, в частности, мы проводим международное онлайн-соревнование, в котором участникам нужно создать алгоритмы прохождения ЕГЭ по русскому языку. Если оценивать результаты прохождения ИИ экзамена по пятибальной шкале, то это твердая четверка", - сказал он в кулуарах конференции AI Journey.

Ведяхин отметил, что робот набирает 63 балла из 100. "Можно сказать, что искусственный интеллект набрал необходимое количество баллов для поступления в вуз", - подчеркнул первый зампред правления Сбербанка.

Экзамен ЕГЭ состоял из прохождения тестов и написания сочинения по заданной теме. При этом тесты для робота составлены с повышенным уровнем сложности. В частности, необходимо пройти три этапа: сделать само задание – вставить буквы и расставить запятые, второй этап – выделить примеры согласно заданным правилам и формулировкам заданий, которые постоянно менялись с целью усилить сложность прохождения этапа, и наконец третий этап – это правильно записать ответ.

Первый зампред правления Сбербанка также подчеркнул, что искусственный интеллект уже сейчас неплохо научился писать сочинения - почти половина учителей, принимающих участие в оценке результатов соревнования, не замечает, что текст написан роботом.