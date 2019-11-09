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РИА Новости

Экс-мэр Нью-Йорка официально зарегистрировался кандидатом в президенты США

03:02 09.11.2019
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© AP Photo / Thibault CamusМиллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
© AP Photo / Thibault Camus
Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг официально зарегистрировался кандидатом в президенты США от Демократической партии.
Имя Блумберга значится в числе кандидатов на предварительных партийных выборах (праймериз) в штате Алабама, которые пройдут 3 марта 2020 года. Политик составит компанию лидерам предвыборной гонки бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сенаторам Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу и еще 13 кандидатам.
Победитель демократических праймериз будет утвержден летом 2020 года и после краткой предвыборной кампании бросит вызов на выборах действующему президенту Дональду Трампу, который намерен избираться на второй срок. Всеобщие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Блумберг не раз рассматривал возможность выдвинуться в президенты на протяжении последнего десятилетия, но пока так ни разу и не вступил в гонку.
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Майкл БлумбергНью-Йорк (город)Демократическая партия СШАСШАВ мире
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