Экс-мэр Нью-Йорка официально зарегистрировался кандидатом в президенты США

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг официально зарегистрировался кандидатом в президенты США от Демократической партии

Имя Блумберга значится в числе кандидатов на предварительных партийных выборах (праймериз) в штате Алабама, которые пройдут 3 марта 2020 года. Политик составит компанию лидерам предвыборной гонки бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сенаторам Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу и еще 13 кандидатам.

Победитель демократических праймериз будет утвержден летом 2020 года и после краткой предвыборной кампании бросит вызов на выборах действующему президенту Дональду Трампу, который намерен избираться на второй срок. Всеобщие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.