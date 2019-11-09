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РИА Новости

Помпео назвал целью США стабильность на Украине

02:56 09.11.2019 (обновлено: 04:46 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал стабильность на Украине целью США. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Берлине.
"Это проект, над которым мы работаем", - сказал госсекретарь, отвечая на вопрос об отношениях Вашингтона и Киева.
Политолог Александр Дудчак
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США установили на Украине колониальный режим, заявил украинский эксперт
Помпео добавил, что Соединенные Штаты "очень привержены" вопросу достижения стабильности на Украине. Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп трижды предоставлял Киеву средства для защиты от "российской агрессии".
"Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл - для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины", - заявил дипломат.
Ранее бывший американский посол в Киеве Мари Йованович заявила, что с 2014 года США выделили Украине почти миллиард долларов на укрепление безопасности.
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В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.
Российские власти неоднократно предостерегали от поставок на Украину вооружений. В Москве отмечали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Украине извне помешают реализации Минских соглашений.
Против продажи оружия Киеву также высказывались многие европейские политики, которые называли такие шаги рискованным путем выхода из кризиса.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Вчера, 01:38РИА Новости
США и Украина не поддержали в ООН резолюцию РФ против героизации нацизма
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Обсудить 25
Майк ПомпеоГерманияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Разруха , процветание фашизма и русофобия - всё это проект США. Сбитый малазийский боинг тоже . по всей видимости.
9 ноября, 03:18
bbask
2210000
Какое понижение - быть некогда житницей огромной страны и теперь стать жалким проектом западных сутенеров.
9 ноября, 03:29
для души и дела
1000000
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