Помпео назвал целью США стабильность на Украине

"Это проект, над которым мы работаем", - сказал госсекретарь, отвечая на вопрос об отношениях Вашингтона и Киева.

Помпео добавил, что Соединенные Штаты "очень привержены" вопросу достижения стабильности на Украине. Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп трижды предоставлял Киеву средства для защиты от "российской агрессии".

"Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл - для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины", - заявил дипломат.

Ранее бывший американский посол в Киеве Мари Йованович заявила, что с 2014 года США выделили Украине почти миллиард долларов на укрепление безопасности.

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.

Российские власти неоднократно предостерегали от поставок на Украину вооружений. В Москве отмечали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Украине извне помешают реализации Минских соглашений.