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РИА Новости

Facebook удалит все упоминания осведомителя, пожаловавшегося на Трампа

02:25 09.11.2019 (обновлено: 03:32 09.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "Фейсбук". Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Компания Facebook заявила, что удалит из соцсети все упоминания предполагаемого имени осведомителя, который подал жалобу на президента США Дональда Трампа из-за разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает телеканал CNN.
Ранее ряд СМИ распространяли сообщения о том, что, вероятно, осведомителем является Эрик Чарамелла. В частности сообщалось, что 33-летний аналитик ЦРУ Чарамелла является специалистом по России и Украине. Отмечалось, что в последние годы администрации президента Барака Обамы и первые месяцы работы администрации Трампа он работал в Совете Национальной Безопасности, где возглавлял отдел, занимающийся Украиной.
"Любое упоминание предполагаемого имени осведомителя нарушает нашу политику по борьбе с причинением ущерба, согласно которой раскрытие информации о свидетелях, информаторах или активистах запрещено", - приводит телеканал заявление представителя Facebook.
По словам представителя компании, Facebook "удаляет все упоминания предполагаемого имени осведомителя" и пересмотрит это решение, если имя будет широко освещено в СМИ или будет озвучено государственными деятелями.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Вчера, 19:44РИА Новости
Трамп готов представить расшифровку еще одного разговора с Зеленским
Демократы 24 сентября инициировали парламентское расследование после жалобы на то, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил не него, требуя провести расследование деятельности на Украине сына основного на этот момент конкурента Трампа в предвыборной гонке Джо Байдена.
В жалобе осведомителя говорилось, что Белый дом ограничил доступ ко всем записям и расшифровкам разговора с Зеленским и что это делалось и с некоторыми другими записями общения Трампа с мировыми лидерами. Чтобы избежать дальнейших обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена.
Трамп обвинения в попытке организации иностранного вмешательства в выборы в США отрицает.
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* (запрещена в РФ) аль-Багдади
3 ноября, 08:58Радио Sputnik
WP: Трамп с первых дней испытывал "неукротимую ненависть" к Украине
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