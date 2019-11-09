Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинск Виктор Бубенков. Момент ДТП запечатлел видеорегистратор автомобиля, которым управлял артист.
На записи видно, что водитель на загородной трассе на повороте выезжает на встречную полосу, не справляется с управлением, после чего машина вылетает в кювет и врезается в дерево.
Как сообщает "Регион Online", Бубенков от полученных травм умер на месте происшествия. По какой причине артист совершил маневр, стоивший ему жизни, неизвестно.
На протяжении 20 лет 64-летний Бубенков был директором театра в Нижнем Тагиле, а в последнее время выходил на сцену в Минусинске.