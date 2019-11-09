Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T02:16Z
https://ria.ru/20191109/1560744204.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153270/99/1532709916_0:395:4752:3068_1036x0_80_0_0_38aab94439b6e18408bad678b86dee58.jpg
РИА Новости

Компания American Airlines отложила эксплуатацию Boeing 737 MAX до 5 марта

02:16 09.11.2019
126
CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704QСамолет Boeing 737-8 MAX
Самолет Boeing 737-8 MAX
CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704Q
Самолет Boeing 737-8 MAX. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Второй крупнейший авиаперевозчик США компания American Airlines отложила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года.
Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.
"American Airlines продолжает поддерживать постоянный контакт с Федеральным авиационным управлением, министерством транспорта (США) и Boeing. В соответствии с последними указаниями, American ожидает, что возобновление планового коммерческого обслуживания самолетов Boeing 737 MAX, входящих в авиапарк American, произойдет 5 марта 2020 года", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что как только самолет будет сертифицирован, American Airlines планирует выполнить демонстрационные полеты или полеты только для членов экипажей и приглашенных гостей до 5 марта.
В парке American Airlines есть 24 самолета Boeing 737 MAX и еще несколько десятков были заказаны у компании-производителя.
Самолет Boeing 737 Max
4 ноября, 06:17РИА Новости
В США намерены доказать надежность Boeing 737 MAX перед их эксплуатацией
030000
Обсудить 0
Boeing 737American AirlinesСШАЭкономика
Рекомендуем
Страница социальной сети Фейсбук
Facebook удалит все упоминания осведомителя, пожаловавшегося на Трампа
Чат бот
Филолог назвала слова года в России
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Украинский экс-министр предрек развал страны
Рейтинговое агентство Moody's
Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Британии со стабильного до негативного
Стоп-кадр из клипа MARUV To Be Mine
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
ДТП с участием Виктора Бубенкова
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
Актриса Кристина Асмус
Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене
Актриса Катрин Денев
СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
Геза Андреас фон Гайр
Немецкий посол поблагодарил СССР за падение Берлинской стены
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал целью США стабильность на Украине
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул свое укрытие в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. 7 апреля 2018
Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Празднование Дня рождения Пророка Мухаммеда
Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50СМИ: ВПП в аэропорту в Японии больше часа была закрыта из-за дрона
04:45Власти Хабаровского края помогут Лисову с пропиской
04:40Последних белух из "китовой тюрьмы" выпустят на волю в воскресенье
04:35Боливийская полиция заверила, что бунта среди ее сотрудников нет
04:17"Вокруг одни русские": японская туристка осталась в недоумении от Сахалина
04:15Буксир ТОФ подключился к поискам шести рыбаков, пропавших в Японском море
04:07Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
03:56Помпео: призыв ООН прекратить блокаду Кубы "ранит народ" этой страны
03:52В Боливии некоторые из полицейских присоединились к протестам
03:49Помпео обсудил с вице-канцлером Германии помощь Украине
03:38"Росатом" рассекретил приказ, запрещавший ученым ездить за рулем
03:31В Сбербанке рассказали, как искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому
03:25Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино
03:23Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Хабаровск
03:18Вещи вокалиста The Prodigy продали за 350 тысяч фунтов стерлингов
03:15В Мексике у границы с США изъяли более 150 килограммов кокаина
03:10Президент РАН предложил учитывать на экзаменах креативность абитуриентов
03:07"Роскосмос" и РАН сменили ответственного за эксперименты на МКС
03:02Экс-мэр Нью-Йорка официально зарегистрировался кандидатом в президенты США
02:58Университет в центре Сантьяго ограбили и подожгли на фоне протестов в Чили
Лента новостейМолния