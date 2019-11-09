Историки обсудили предпосылки и итоги падения Берлинской стены

БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Историки из РФ, США, Франции и Великобритании обсудили в немецкой столице в пятницу предпосылки и итоги падения Берлинской стены, круглый стол состоялся в мемориале "Берлинская стена" в рамках празднования 30-летней годовщины "мирной революции" в Историки из РФ, США, Франции и Великобритании обсудили в немецкой столице в пятницу предпосылки и итоги падения Берлинской стены, круглый стол состоялся в мемориале "Берлинская стена" в рамках празднования 30-летней годовщины "мирной революции" в Германии

Берлинская стена (Berliner Mauer) - инженерно оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики , построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Выступая на пресс-конференции 9 ноября, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила въезда и выезда из страны. Он заявил, что граждане ГДР могут получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев устремились к границе. Пограничники пытались сперва оттеснить толпу, но затем вынуждены были открыть КПП. Встречать восточных соседей вышли тысячи жителей Западного Берлина, они, в свою очередь, также массово переходили границу. Происходящее стало большим народным праздником.

"Это своего рода вечер "4+2", - пошутил, приветствуя публику, которая состояла в основном из людей старше 50 лет - настоящих свидетелей событий 30-летней давности, директор фонда "Берлинская стена" Аксель Клаусмайер, намекая на название договора об объединении Германии, в котором, помимо ГДР и ФРГ, участвовали и четыре державы-союзницы.

Главное слово Миттерана

По словам профессора Сорбонны Корин Дефранс (Corine Defrance), у тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана события в ГДР вызывали "большие надежды и озабоченность". В Париже рассматривали массовые выступления граждан Восточной Германии, требовавших от правительства реформ и свободы въезда и выезда из страны, в контексте европейской ситуации. Миттеран был заинтересован в новой "восточной политике", пытался наладить связи с советским лидером Михаилом Горбачевым. Париж призывал к осторожности - слишком быстрые темпы немецкого воссоединения могли привести к путчу в СССР в целях смещения Горбачева, считает французский историк.

"Целью Миттерана было, совершенно очевидно, углубление и ускорение европейской интеграции. Экономическая и валютная реформа, Маастрихт. Маастрихт - это был ответ Миттерана на события в Германии, как для американцев, наверное, таким вопросом было НАТО", - заявила Дефранс.

Поддержка Горбачева

Михаилу Горбачеву удалось провести свою политику "перестройки и гласности" только благодаря поддержке советского народа, "население полностью поддерживало Горбачева и до, и после падения Берлинской стены", заявил российский историк, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Ватлин. Он добавил, что советские люди были информированы через партийную печать СССР о "бархатных революциях", которые проходили в странах соцблока, начиная от Венгрии до Румынии, словно "речь шла о чемпионате мира по футболу".

"Было сказано, что холодная война закончилась. И это было событие в цепи событий. Сначала были сокращены ракеты средней дальности, затем исчезла ведущая роль КПСС, ну, и где-то в середине должна была исчезнуть и Берлинская стена. Эти представления были немного визионистские... Горбачев не мог быть архитектором перестройки или "социализма с человеческом лицом". Он отвечал за демонтаж. Ему не нужно было многого для этого. Он мог оставить все идти своим чередом, что он и сделал в тот момент, когда просто спал (в ночь падения Берлинской стены - ред.)", - заявил российский эксперт.

НАТО и Буш-старший

Настроения политической элиты в США после падения Берлинской стены "приобрели характер триумфаторства", заявила профессор Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс, Мэри Сэротт (Mary Sarotte). В итоге начавшиеся дискуссии о том, как должны выглядеть будущие трансатлантические отношения, несмотря на существования на тот момент самых разных предложений, связанных с реформированием системы европейской безопасности, свелись к тому, что президент США Джордж Буш-старший "настоял на том, чтобы НАТО осталось элементом будущего", причем "в том же самом виде".

"С его (Буша-старшего) точки зрения, это было очевидно, "мы выиграли борьбу, почему мы должны что-то менять?". Несмотря на то что публично он говорил о новом миропорядке, он сохранил очень много черт и признаков, и организаций из старого мира, привнес их в мир после холодной войны", - заявила Мэри Сэротт, добавив, что "Буш и (госсекретарь США Джеймс) Бейкер быстро пришли к решению, что помочь может только быстрое развитие, иначе Советы могут что-то организовать", и с этой стратегией должен был согласиться и канцлер ФРГ Гельмут Коль, который изначально полагал, что для объединения Германии понадобится 10-20 лет.

Осторожность Тэтчер

"Она была женщиной, которая выросла во времена Второй мировой войны, у нее была определенная картина Германии, она с недоверчивостью относилась к идее "большой Германии". Поэтому она действовала в некоторой степени из страха или очень осторожно", - пояснил профессор британского университета Рединга Патрик Майджор (Patrick Major), комментируя отношение премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер к падению Берлинской стены и последующей дискуссии о германском единстве.