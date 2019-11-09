Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Британии со стабильного до негативного

ЛОНДОН, 9 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Международное рейтинговое агентство Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Великобритании до негативного со стабильного, подтвердив долгосрочный рейтинг эмитента на уровне "Аа2", говорится в сообщении агентства.

Как отметило агентство, причиной для пересмотра прогноза стало "ослабление британских институтов" из-за масштабных политических проблем, с которыми они пытаются справиться, включая проблемы бюджетной политики.

Во-вторых, агентство предположило, что "экономическая и фискальная мощь Великобритании, вероятно, будет слабее в будущем и более восприимчива к шокам, чем предполагалось ранее".

Вместе с тем поддержку суверенному рейтингу, сохраненному на уровне "Aa2", оказали такие факторы, как благосостояние, экономическая диверсификация, прочная основа денежно-кредитной политики и гибкий рынок труда, говорится в сообщении рейтингового агентства. Факторами, ограничивающими рейтинг, Moody"s назвало высокую долговую нагрузку Великобритании и слабый рост производительности.