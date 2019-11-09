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РИА Новости

Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Британии со стабильного до негативного

01:28 09.11.2019 (обновлено: 01:46 09.11.2019)
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© AP Photo / Mark LennihanРейтинговое агентство Moody's
Рейтинговое агентство Moody's
© AP Photo / Mark Lennihan
Рейтинговое агентство Moody's. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Великобритании до негативного со стабильного, подтвердив долгосрочный рейтинг эмитента на уровне "Аа2", говорится в сообщении агентства.
Как отметило агентство, причиной для пересмотра прогноза стало "ослабление британских институтов" из-за масштабных политических проблем, с которыми они пытаются справиться, включая проблемы бюджетной политики.
Во-вторых, агентство предположило, что "экономическая и фискальная мощь Великобритании, вероятно, будет слабее в будущем и более восприимчива к шокам, чем предполагалось ранее".
Вместе с тем поддержку суверенному рейтингу, сохраненному на уровне "Aa2", оказали такие факторы, как благосостояние, экономическая диверсификация, прочная основа денежно-кредитной политики и гибкий рынок труда, говорится в сообщении рейтингового агентства. Факторами, ограничивающими рейтинг, Moody"s назвало высокую долговую нагрузку Великобритании и слабый рост производительности.
В последний раз Moody's пересматривало суверенный рейтинг Соединенного Королевства в сентябре 2017 года, понизив его на одну ступень с "Аа1" до "Аа2" в ожидании Brexit.
Логотип рейтингового агентства Moody's
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ВеликобританияMoody’s Investors ServiceЭкономика
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