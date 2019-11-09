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РИА Новости

Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев

00:53 09.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия страны бросила своих избирателей-афроамериканцев, и предложил им переходить в Республиканскую партию.
"Всем афроамериканцам в нашей стране: вам не нужно делать выбор в пользу того, чтобы оставить Демократическую партию, потому что Демократическая партия уже давно вас оставила. Они вернутся к вам перед выборами на какое-то время, но на этом все", - заявил президент на предвыборном митинге "Голоса черных за Трампа" в Атланте, штат Джорджия.
"Если вы не хотите иметь радиальный социализм, если вы не хотите открытых границ, если вы не хотите бесконтрольную политическую корректность… Если вы не хотите, чтобы ваши рабочие места уходили за рубеж, чтобы ваши дети оказывались запертыми, как в ловушке, в школах, не хотите, чтобы вашей жизнью руководили либеральные экстремисты, то сегодня мы говорим: "Добро пожаловать в республиканскую партию!" - добавил Трамп.
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Джорджия считается в большей степени республиканским штатом, однако влияние демократов здесь становится все сильнее. Треть населения составляют афроамериканцы, число которых растет (по данным переписи 2010 года).
На президентских выборах в 2016 году Трамп получил в Джорджии голоса 50,44% избирателей, а его соперница демократ Хиллари Клинтон – 45,35%.
На выборах в палату представителей в 2018 году при явке около 61,5% республиканцы получили от этого штата 9 мест (на одно меньше, чем двумя годами ранее), а демократы – пять мест (на одно больше).
Оба сенатора от штата Джорджия в сенате США сейчас представляют Республиканскую партию.
В ноябре 2020 года в США пройдут президентские выборы, в которых намерен принять участие Трамп. Также будет переизбран весь состав палаты представителей и около трети сената.
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Республиканская партия СШАДональд ТрампДемократическая партия СШАСШАВ мире
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