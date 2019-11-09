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РИА Новости

Немецкий посол поблагодарил СССР за падение Берлинской стены

00:48 09.11.2019 (обновлено: 02:35 09.11.2019)
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© Marshall Center / Sgt. Amanda MoncadaГеза Андреас фон Гайр
Геза Андреас фон Гайр
© Marshall Center / Sgt. Amanda Moncada
Геза Андреас фон Гайр. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Германия всегда будет благодарна Советскому Союзу за то, что он не стал препятствовать мирной революции в ГДР в 1989 году, заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на праздничном мероприятии в Москве по случаю 30-летия падения Берлинской стены.
Германия 9 ноября отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены. Ее крушение стало одним из этапов на пути объединения страны, символом окончания "холодной войны".
"Мы всегда будем благодарны Советскому Союзу за то, что он в ноябре 1989 не стал вмешиваться и не препятствовал мирной революции в ГДР", - сказал посол. По его словам, СССР сыграл решающую роль в успехе падения Берлинской стены и перемен в ГДР, которые произошли мирно и без применения силы.
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"Я преклоняюсь перед мужеством и энтузиазмом всех тех, кто в 1989 году мирным путем положил конец угнетению. И сегодня нам надо быть осторожными, даже если мы расходимся во мнениях по важным вопросам, чтобы не сравнивать сегодняшние вызовы с той тяжелой ношей, которую народам Европы приходилось нести во время "холодной войны", - заключил фон Гайр.
Берлинская стена - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Она не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Возведена она была по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора и на основании решения лидера ГДР Вальтера Ульбрихта.
Девятого ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а с 1 июня 1990 года полностью отменило пограничный контроль. Третьего октября 1990 года ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
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7 ноября, 13:09Подкасты - Радио Sputnik
За стеной: как жил разделенный на две части БерлинПопыток пересечь Берлинскую стену было более 50 тысяч, лишь десятая часть стала успешной. Бежали по разным причинам – воссоединение семей и возлюбленных, поиски лучшей жизни. О самых необычных случаях – во второй части спецпроекта радио Sputnik "Берлинская стена".
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Геза Андреас фон ГайрГерманская Демократическая Республика (ГДР)ГерманияРоссияСССРВ мире
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