Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T03:12Z
https://ria.ru/20191109/1560743117.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148083/40/1480834005_0:207:5000:3020_1036x0_80_0_0_0402e1106590a23e700b64e8fbb077a4.jpg
РИА Новости

Филолог назвала слова года в России

02:00 09.11.2019 (обновлено: 03:12 09.11.2019)
467
© Fotolia / zapp2photoЧат бот
Чат бот
© Fotolia / zapp2photo
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В этом году российских составителей словарей должны "зацепить" слова, связанные с робототехникой. "Чат-бот" и "виртуальный собеседник" - это понятия 2019 года, рассказала в эфире радио Sputnik доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Лидия Малыгина.

"Я думаю, что в этом году это будут слова "чат-бот", "виртуальный собеседник". Что-то с роботами. Это связано с тем, что сейчас очень важная проблема в том, что не понятно, что сможет делать человек, когда робот возьмет на себе огромное количество функций", - отметила филолог.

Английские же словари в 2019 году пополнились экологическими понятиями. По мнению издателя Толкового словаря английского языка, словом года стало выражение Climate strike (климатическая забастовка). Словосочетание появилось раньше, но в 2019 году стало общеупотребительным. Популярность выражению добавило выступление экологической активистки Греты Тунберг в ООН.
Смартфон. Архивное фото
20 июля 2018, 07:32РИА Новости
На Дальнем Востоке запустили чат-боты для консультирования инвесторов
232006
Обсудить 1
Спортсмены и команды
Россия
Грета ТунбергОбщество
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал целью США стабильность на Украине
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Украинский экс-министр предрек развал страны
Актриса Кристина Асмус
Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене
Страница социальной сети Фейсбук
Facebook удалит все упоминания осведомителя, пожаловавшегося на Трампа
ДТП с участием Виктора Бубенкова
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
Актер Венсан Кассель и его супруга, модель Тина Кунаки
Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Геза Андреас фон Гайр
Немецкий посол поблагодарил СССР за падение Берлинской стены
Акция протеста против показа премьеры фильма А потом мы танцевали в Тбилиси
В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
Актриса Катрин Денев
СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Волин рассказал, в чьих интересах принималось решение о переходе на "цифру"
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
Самолет Boeing 737-8 MAX
Компания American Airlines отложила эксплуатацию Boeing 737 MAX до 5 марта
Раковая клетка
Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50СМИ: ВПП в аэропорту в Японии больше часа была закрыта из-за дрона
04:45Власти Хабаровского края помогут Лисову с пропиской
04:40Последних белух из "китовой тюрьмы" выпустят на волю в воскресенье
04:35Боливийская полиция заверила, что бунта среди ее сотрудников нет
04:17"Вокруг одни русские": японская туристка осталась в недоумении от Сахалина
04:15Буксир ТОФ подключился к поискам шести рыбаков, пропавших в Японском море
04:07Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
03:56Помпео: призыв ООН прекратить блокаду Кубы "ранит народ" этой страны
03:52В Боливии некоторые из полицейских присоединились к протестам
03:49Помпео обсудил с вице-канцлером Германии помощь Украине
03:38"Росатом" рассекретил приказ, запрещавший ученым ездить за рулем
03:31В Сбербанке рассказали, как искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому
03:25Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино
03:23Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Хабаровск
03:18Вещи вокалиста The Prodigy продали за 350 тысяч фунтов стерлингов
03:15В Мексике у границы с США изъяли более 150 килограммов кокаина
03:10Президент РАН предложил учитывать на экзаменах креативность абитуриентов
03:07"Роскосмос" и РАН сменили ответственного за эксперименты на МКС
03:02Экс-мэр Нью-Йорка официально зарегистрировался кандидатом в президенты США
02:58Университет в центре Сантьяго ограбили и подожгли на фоне протестов в Чили
Лента новостейМолния