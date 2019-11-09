Филолог назвала слова года в России

"Я думаю, что в этом году это будут слова "чат-бот", "виртуальный собеседник". Что-то с роботами. Это связано с тем, что сейчас очень важная проблема в том, что не понятно, что сможет делать человек, когда робот возьмет на себе огромное количество функций", - отметила филолог.